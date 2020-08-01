Ученые не исключили, что кефир и йогурт снижают риск умереть от коронавируса

Французские ученые исследовали связь между смертностью от коронавируса и питанием и пришли к выводу, что диета, наряду с другими факторами, может играть роль в распространении COVID-19 и серьезности течения болезни.

Результаты исследования, проведенного коллективом из 25 человек под руководством профессора легочной медицины Университета Монпелье Жана Буске, были опубликованы в журнале Clinical and Transnational Allergy.

Специалисты обратили внимание, что в первые месяцы пандемии Германия, Австрия, Хорватия, Чехия, Польша, Словакия, страны Балтии и немецкоговорящие швейцарские кантоны демонстрировали более низкие показатели смертности от коронавируса, чем Франция, Италия, Испания, а также франко- и итальянскоязычные кантоны Швейцарии.

Среди причин более благоприятной статистики в Германии называлось ранее и обширное тестирование населения. Однако другие страны, где тоже было меньше смертей от COVID-19, столько ранних тестов не проводили и карантинные меры везде были разными как по срокам, так и по виду самих ограничений.

Кроме того, низкий уровень смертности отмечался в Болгарии, Греции, Румынии и Турции. Ученые задумались, что это может быть связано с особенностями питания: в этих странах широко распространено употребление свежей и кислой капусты, а также кисломолочных напитков - кефира и йогурта.

Ученые установили, что эти продукты могут снижать активность фермента ACE2, используемого коронавирусом для проникновения в клетки. "Я изменил свой рацион. Теперь я ем сырую капусту три раза в неделю и пью кефир на завтрак", - рассказал профессор Буске, слова которого приводит турецкая газета Sabah.

Ученый констатировал, что пока различиям в рационе питания между странами с низким и высоким уровнем заболеваемости SARS-CoV-2 уделяется мало внимания, однако это может оказаться очень полезным. Впрочем, еще в начале пандемии специалисты установили как минимум одну прочную связь между особенностями питания и коронавирусом: в зоне риска находятся люди с ожирением. А такая вредная привычка, как переедание, ослабляет иммунитет, что при коронавирусе грозит осложнениями и даже смертью. Ночное переедание, частое употребление газированных напитков, фастфуда, алкоголя, - все это вкупе с малоподвижным образом жизни негативно влияет на организм.

История кефира и его польза

Родиной кефира считаются "окрестности Эльбруса", само слово - кавказского происхождения, а изобретение напитка оспаривают между собой народы Карачаево-Черкесии и балкарцы. В древности их называли "пшеном Пророка", так как, по легенде, кефирные грибки народам Северного Кавказа подарил пророк Магомет.

Медицина исследует воздействие кисломолочных продуктов на организм с конца 19 века. Лауреат Нобелевской премии Илья Мечников до конца жизни пропагандировал не только употребление кисломолочных продуктов, но и живой культуры микроорганизмов - пробиотиков. Родоначальницей производства кефира в России считается молочный технолог Ирина Сахарова. В начале 20 века она приехала на Северный Кавказ, чтобы раздобыть кефирные грибки, с которыми местные жители делиться не спешили.

По легенде, князь Бек-Мурза Байчоров, поставлявший молоко в известную фирму Бландова, где работала Сахарова, влюбился в женщину и похитил ее, из-за чего потом предстал перед судом. Сахарова якобы в обмен на прощение попросила у него 10 фунтов кефирных грибков. По другой версии, которая подкрепляется сохранившимися письмами Сахаровой, Байчоров не похищал ее, а подарил ей грибки безвозмездно.

В кефире содержится много витаминов С, А, РР, D и витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12) холин и бета-каротин, а также фосфор, калий, кальций, цинк, хром. Эти компоненты благотворно воздействуют на нервную систему, интеллект. Кефир нормализует кислотный баланс и микрофлору желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет, его могут употреблять даже люди с непереносимостью лактозы. При употреблении кефира в пищеварительной системе человека уменьшается активность вредных бактерий. Однако при гастрите, повышенной кислотности, язвенной болезни, отравлениях и желудочно-кишечных инфекциях кефир пить не следует.

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