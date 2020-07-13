Как коронавирус может повлиять на мозг?

По данным британских неврологов, коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным повреждениям мозга и центральной нервной системы и стать причиной психоза, паралича или инсульта.

В последнее время появились многочисленные доказательства того, что новый коронавирус SARS-CoV-2 активно атакует не только легкие и дыхательные пути, но и другие органы человеческого тела. Тяжелый ущерб может быть также нанесен сердцу, кровеносным сосудам, нервным тканям, и коже.

Британские неврологи опубликовали в журнале Brain шокирующие данные о том, что коронавирус может стать причиной серьезных повреждений мозга даже у пациентов с легкими симптомами COVID-19 или у тех, кто уже выздоровел.

Неврологи Университетского колледжа Лондона диагностировали острый рассеянный энцефаломиелит у более чем 40 британских пациентов с COVID-19. Это воспалительное заболевание приводит к дегенеративному разрушению центральной нервной системы, которое поражает так называемую миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга.

Различные последствия заболевания COVID-19

Двенадцать из этих пациентов страдали от воспаления центральной нервной системы, десять - от преходящей энцефалопатии (заболевание мозга. - Ред.) с бредом или психозами, у восьми был инсульт, еще у восьми - повреждение нервов, в основном с синдромом Гийена-Барре. Это аутоиммунная реакция, которая атакует нервные клетки, вызывает паралич и в 5 процентов случаев заканчивается смертью. Из-за таких осложнений умерла одна из пациенток в возрасте 59 лет.

"COVID-19 атакует мозг так, как мы не видели ни у одного из вирусов ранее", - заявил ведущий автор исследования и консультант Университетского колледжа Лондона Майкл Занди. Необычными являются серьезные повреждения мозга даже у пациентов с легкими симптомами.

Новые клинические исследования заболеваний, вызванных коронавирусом, подтверждают опасения, что у некоторых пациентов COVID-19 может вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем. Многие пациенты чувствуют одышку и усталость еще долго после выздоровления. Другие выздоровевшие страдают от онемения конечностей, слабости, проблем с памятью.

"С точки зрения биологии у острого рассеянного энцефаломиелита есть сходство с рассеянным склерозом, но он протекает тяжелее. У некоторых пациентов начинаются длительные проблемы со здоровьем, другие же хорошо восстанавливаются", - отметил Занди.

Масштаб осложнений еще предстоит выяснить

Он также добавил, что весь спектр вызываемых SARS-CoV-2 заболеваний и осложнений еще, вероятно, даже не выявлен, ведь многие пациенты находятся в больницах в слишком тяжелой форме, чтобы делать им исследования мозга или проводить другие процедуры.

"Мы хотели бы обратить внимание врачей всего мира на эти осложнения при коронавирусе", - заявил Занди. По его словам, пациенты с когнитивными нарушениями, проблемами с памятью, усталостью, глухотой или слабостью должны обязательно проконсультироваться у невролога.

Шокирующие примеры из практики

Также были опубликованы тревожные единичные случаи из практики. Например, 47-летняя женщина после недели кашля и высокой температуры внезапно почувствовала головную боль и онемение правой руки. В больнице она стала сонной и ни на что не реагировала. Во время экстренной операции ей пришлом удалить часть черепа, чтобы снизить давление из-за отека мозга.

55-летняя пациентка, которая ранее не страдала от психических заболеваний, в день выписки из больницы начала вести себя странно. Она надевала и снимала свое пальто снова и снова, затем у нее начались галлюцинации, дома она увидела обезьян и львов. В больнице ей выписали антипсихотические медикаменты.

Тысячи случаев повреждения мозга при "испанке"

Британские неврологи опасаются, что у некоторых пациентов COVID-19 может оставлять такие повреждения мозга, которые станут заметны лишь в последующие годы. Согласно исследованию, подобные осложнения были у пациентов также и после губительного испанского гриппа 1918-1920 годов. Вероятно, почти у миллиона человек также были осложнения в виде повреждения мозга.

"Конечно, мы надеемся, что такого не случится. Но раз мы столкнулись с пандемией такого масштаба, которая коснется большой части населения, мы должны быть наготове", - подчеркнул Майкл Занди.

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