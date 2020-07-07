Центр Вильнюса стал художественной галереей под открытым небом

Во вторник центр Вильнюса превратился в художественную галерею под открытым небом – на рекламных стендах выставлены произведения художников.

Выставка "Искусство без крыши" (Menas be stogo) продлится три недели, на ней экспонируется сто произведений искусства, сообщила столичная мэрия.

На рекламных стендах экспонируются работы, предложенные самими художниками, а в виртуальной галерее Menasbestogo.lt в целом представлены 353 работы, которые будут выставлены на продажу.

Проект родился как ответ на карантинные ограничения, из-за которых не действовали художественные галереи, поэтому художники не могли выставлять свои работы и продавать их. Цель выставки – поощрить не только интерес вильнюсцев к искусству, но и к приобретению произведений, чтобы поддержать художников.

"Карантин мог ограничить посещение художественных галерей, но не может остановить творчество – проект "Искусство без крыши" вновь соединит художников с любителями искусства, а местом встречи стал весь Вильнюс, превратившийся в большую галерею. Я уверен, что это создаст эмоцию, которую вы не найдете ни в каком другом городе мира", – цитируются в пресс-релизе слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Для участия в проекте приглашены все профессиональные художники или представляющие их галереи.

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