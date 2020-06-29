Исследователи рассказали, как кальяны, вейпы и сигареты влияют на организм

Эксперты предупреждают, что курение и вейпы повышают риск серьезного течения инфекции COVID-19. Как отмечает The Daily Mail, Майнцский университет исследовал информацию о вреде курения сигарет, кальянов и вейпов для жизненно важных органов.

Вывод был однозначным: все три делали сосуды менее эластичными и повышали риск развития заболеваний легких и сердца. А это два фактора риска при развитии коронавирусной инфекции, ведь сопутствующие заболевания сильно ослабляют организм. По словам специалистов, данные привычки могут увеличить вероятность осложнений при COVID-19. Притом, в целом продукты с табаком вреднее вейпов.

Известно, что специалистов интересовало влияние сигарет, вейпов и кальяна на статистику заболеваемости рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛа). По сравнению с некурящими, курильщики имели в 7 раз повышенный риск развития ХОБЛа. Кальяны и вейпы повышали риск в 2 раза. Риск рака легких возрастал на 1210% и 122% соответственно. Сигареты увеличивали жесткость стенок сосудов примерно на 10%, кальяны - на 9%, а вейпы - на 7%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!