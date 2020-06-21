Самоубийство клеток: почему загар опасен и как загорать, чтобы не сгореть

Отсидевшие свое в карантине, бледные и изголодавшиеся по солнцу люди начинают вылезать на улицы, лужайки и, если повезет, на пляжи, чтобы насладиться солнечными лучами и приобрести первый, желательно бронзовый, но куда чаще - красный загар. Или попросту - сгореть.

Всем знакомо это неприятное жжение и зуд, которые возникают после первых же часов пребывания под воздействием солнечного облучения. Да, на первый взгляд это совсем не страшно, да и почему бы не потерпеть, ведь наградой будет кожа шоколадного оттенка (опять же, если повезет, и она раньше не слезет с вас, превратив в не самого изящного леопарда).

К тому же говорят ведь, что солнечные ванны - это полезно, что ультрафиолет убивает микробы, помогает организму вырабатывать витамин D, настраивает циркадные ритмы. Все это верно, но ведь не зря это называют радиацией. На самом деле это ничто иное как солнечный ожог, который причиняет организму огромный вред на клеточном уровне.

Горячий привет из космоса

Солнечный свет - это электромагнитные волны, и после того, как они преодолели космическое пространство и земную атмосферу, мы в конечном итоге получаем два вида ультрафиолетового излучения: ближний УФ-А (в английской терминологии UVA) и средний УФ-Б (UVB). (Есть еще дальний и экстремальный ультрафиолет, но эти лучи практически полностью задерживаются атмосферой).

Лучи UVA, скорее всего, не вызовут у вас ожога, но они проникнут глубоко под кожу и со временем такое облучение даст накопительный эффект в виде дряблой кожи.

Лучи UVB несут в себе больше энергии, и их воздействие проявится немедленно в виде покраснения и зуда.

Ощутить каждой клеточкой

В целом ультрафиолетовое излучение повреждает кожу, нанося удар по молекулам ДНК, белков, жира и так далее. Когда эти молекулы поглощают слишком много солнечной энергии, нарушаются внутримолекулярные связи, меняется молекулярная структура, и ранее устойчивые клетки, в которых молекулы имели определенную форму и выполняли конкретные задачи, идут вразнос. Это может привести к тому, что ломается код ДНК, и перестают вырабатываться необходимые белки.

К счастью, у каждой клетки имеется целая армия молекул-автокорректировщиков, которые могут вмешаться и починить разрушенный участок ДНК.

К сожалению, при активном облучении всего кожного покрова, автокорректировщики физически не успевают справляться с повреждениями таких масштабов.

Если повреждения клетки стали критическими, она запускает механизм апоптоза, или самоубийства. Звучит сурово, но без этого в вашей коже накопится слишком много клеток-калек, и кожа перестанет выполнять свои функции - с весьма печальными последствиями для всего организма.

Тут возникает своеобразный замкнутый круг: код на самоуничтожение заложен в вашей ДНК, но если именно этот отдел ДНК поврежден, или избежал починки, то апоптоз не будет запущен, и клетка начнет расти бесконтрольно. Именно так часто и возникают раковые образования - карциномы.

Естественная реакция

Вы наверняка замечали, что воспаление и зуд наступают не сразу, а через пару часов пребывания под лучами солнца. Это происходит потому, что процесс самоубийства поврежденных клеток запускается не сразу: сначала они накапливаются в вашей коже, затем в действие вступает иммунная система, зато потом...

Белые кровяные тельца устремляются к тем участкам кожи, где скопились мертвые и гибнущие клетки, они начинают активно чистить организм от фрагментов погибших клеток. Ваши капилляры раздуваются, начинают пропускать через стенки жидкость: это естественный процесс, но ваша кожа при этом краснеет, чешется и болит.

Проходит несколько часов, уборка завершается, и все приходит в норму, только в вашей коже запускается процесс выработки меланина - пигмента, который отвечает за блокировку ультрафиолетовых лучей и придает вашей коже тот самый желанный загар.

Как загар приобрести и здоровье соблюсти?

Конечно, солнечный ожог вас не убьет, по крайней мере сразу. Ведь каждый раз, когда вы обгораете на солнце, ваши клетки серьезно страдают от солнечной радиации, причем на уровне ДНК, и рано или поздно это может привести к раковым заболеваниям.

Так что же, совсем не загорать? Нет, почему же, просто все нужно делать в меру. Если вы знаете, что быстро сгораете на солнце, или только что приехали на курорт и распугиваете окружающих своими бледными телесами, в первые дни постарайтесь надевать рубашку или платье с длинными рукавами, солнечные очки и шляпу с широкими полями.

Понятно, что полностью спрятаться от солнца у вас не получится, да это и не нужно, ведь существуют еще и солнцезащитные кремы. Обычно они делятся по SPF-факторам от 15 до 50 или даже 75, защищая кожу на 95-99,5% как минимум на полчаса от обоих типов ультрафиолетовых лучей.

При этом, разумеется, необходимо тщательно покрывать кремом всю поверхность кожи, дожидаться, пока он хорошо впитается, возобновлять покрытие каждые два часа, а если вы решили искупаться (многие отмечают, что в воде загар хватает вас сильнее и быстрее), то убедитесь, что ваш крем - водостойкий.

Если вы будете соблюдать все эти элементарные в общем-то требования, то скорее всего приобретете отличный ровный загар без неприятных сопутствующих ощущений и главное - без долгосрочного ущерба для здоровья.

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