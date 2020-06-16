Почему некоторые люди едят и не толстеют? Ученые нашли ответ!

После ряда исследований ученым стало понятно, почему некоторые люди не толстеют, даже когда много едят — оказалось, что этим вечно худощавым “счастливчикам” свойственна определенная генетическая мутация, сообщает МедикФорум.

Зарубежные научные специалисты собрали две группы людей: в одну входили стройные участники, которые не теряли формы даже когда специально для эксперимента начинали есть больше, питались фастфудом. В другую — те, чей вес отражал пищевые привычки и менялся при изменении рациона. Когда медики сравнили ДНК представителей двух категорий, стало понятно, что первую составляют обладатели уникальной мутации в гене ALK, который находился у них в “спящем” состоянии, об этом пишет издание “Аргументы и факты”.

Данный ген активизируется в клетках головного мозга. Его активность, как было установлено, коррелирует с более медленными метаболическими процессами, влияющими на размер талии, уровни холестерина и сахара в крови. Ученые проводили испытания на дрозофилах и грызунах, которым искусственно то “выключали” ALK, то, наоборот, стимулировали его активность.

Когда экспериментаторы деактивировали ген, обмен веществ ускорялся и жир расходовался организмом гораздо интенсивнее даже в состоянии покоя. Подобный эффект исследователи связывают с тем, что отключение ALK ведет к повышению концентрации стрессового гормона кортизола в жировой ткани.

Медики намерены использовать эти данные для разработки технологии, эффективной для борьбы с ожирением.

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