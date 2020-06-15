Есть ли жизнь после COVID-19: он вызывает необычные последствия, возможно, навсегда

Новое заболевание SARS-CoV-2, с которым впервые столкнулось человечество, слишком мало изучено, и его влияние на организм человека неизвестно. Исследований, которые позволили бы отследить долговременные последствия, еще не существует. А статистика не точна и не репрезентативна.

У некоторых пациентов короновирусная инфекция приводит к тяжелым последствиям, к реанимации, подключению к аппаратам ИВЛ, летальному исходу. У других протекает вообще бессимптомно и пока незаметно. Однако это не значит, что впоследствии переболевшие будут настолько же здоровы, как и до болезни.

Большинство заболевших выздоравливают примерно через 3-4 недели. Но что происходит с организмом дальше, еще только предстоит изучить медикам. Однако они заранее предупреждают: у COVID-19 могут быть весьма серьезные осложнения, которые могут остаться на всю жизнь.

Механизм воздействия коронавируса на нервные клетки пока не изучен. Заражение часто не ограничивается одной лишь инфекцией дыхательных органов и поражением легких. У значительного числа пациентов вирус поражает нервную систему, кровеносную систему, эндокринную систему, мозг...

Специалисты из Германии и Франции выяснили, что коронавирус способен проникать в клетки мозга через рецепторы ACE2 и с помощью нейропилина-1 (вырабатывается нервными клетками обонятельного эпителия). Коронавирус не может размножаться внутри клеток мозга, но при этом он может вызывать их массовую гибель и ускорять развитие нейродегенеративных болезней, сообщает "MedDaily".

К вирусу восприимчивы не только клетки эпителия (слизистой) органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани центральной нервной системы (ЦНС). Поэтому побочным эффектом такого воздействия оказываются нарушения центральной нервной системы, неврологические расстройства, психические расстройства, проблемы с легкими, мышечная слабость, почечная недостаточность, осложнения сердечно-сосудистой системы, тромбообразование...

При COVID-19 увеличивается риск нарушения свертываемости крови, что приводит к инсультам и отеку альвеол легких, возникает гипоксия.

У многих переболевших после полного исчезновения клинических симптомов сохраняется озноб вне зависимости от внешних условий.

Как рассказала "Комсомольской правде" врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, у пациентов страдает центр терморегуляции. Пока невозможно определить, постоянное ли это нарушение или временное. Однако, как предупреждает Павлова, часть повреждений, к сожалению, будет иметь необратимый характер.

Минимум у половины больных коронавирусной пневмонией впоследствии возникают тяжелые тромботические осложнения. Тромбы закупоривают кровеносные сосуды, которые питают легкие, мозг, сердце, другие органы и ткани. Это повышает риск легочной эмболии, инсульта, инфаркта, тромбоза глубоких вен. Как долго сохраняется ускоренная свертываемость крови у переболевших COVID-19, пока не ясно.

Почечная недостаточность, сердечная недостаточность, проблемы с пищеварением, поражение печени - далеко не полный перечень побочных эффектов воздействия коронавируса.

Психические и неврологические расстройства также отнесены к последствиям коронавирусной инфекции. Однако это касается, в основном, пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких. Так называемый ПИТ-синдром (ПИТ - после интенсивной терапии) проявляется у таких больных нарушением психики - человек становится тревожным, у него развивается посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, ухудшаются память, внимание и скорость мышления, падает скорость реакций, возникают трудности с обучением, привычной работой и выполнением повседневных задач.

У детей в результате коронавирусной инфекции может развиваться синдром Кавасаки - мультисистемное воспалительное явление в форме лихорадки, сыпи, шелушений, воспаленных глаз и распухших лимфоузлов. Наиболее подвержены ему младенцы и дети до пяти лет, но возможны и исключения.

Как рассказала КП директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева, новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, и также сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Синдром опасен поражением артерий с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Самое типичное последствие COVID-19 - долгосрочные проблемы с дыхательной системой. Пораженные участки легких не всегда заживают. На их месте могут образовываться рубцы (фиброз легких), то есть зоны, которыми человек уже не может дышать. Врачи не исключают, что переболевшие коронавирусом до конца жизни будут страдать одышкой при любых, даже минимальных, физических нагрузках. Травмированные органы просто не смогут давать организму нужное количество кислорода. Такие структурные изменения требуют длительного восстановления.

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