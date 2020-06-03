На YouTube покажут видеоверсию читки "Обморок" по книге Светланы Алексиевич

3 июня в 19.00 на YouTube-канале KatlZ будет показана видеоверсия майской читки пьесы Марюса Ивашкявичюса по документальной книге Светланы Алексиевич "Цинковые мальчики". Постановщик — один из самых известных литовских режиссеров Оскарас Коршуновас.

Это вторая онлайн-читка, организованная за время изоляции и отсутствия театральных событий творческим союзом продюсера из Латвии Евгении Шерменевой и двух литовских театральных звезд: драматурга Марюса Ивашкявичюса и режиссера Оскараса Коршуноваса.

Принцип театральной читки онлайн – собрать международную компанию артистов из разных стран, используя возможности удаленного доступа, пригласить зрителей стать участниками процесса создания "спектакля" онлайн. Особо важной частью таких событий становятся обсуждения после читок совместно со всеми, кто читал и слушал.

27 мая в читке принял участие звездный состав актеров: Максим Виторган (Москва), Ксения Раппопорт (Москва), Аня Чиповская (Москва), Евгения Додина (Тель-Авив), Лия Ахеджакова (Московская область), Юлия Ауг (Московская область), Римма Зюбина (Киев), Элита Клявиня (Рига), Ия Шуглиашвили (Тбилиси), Анна Богомолова (Красноярск), Элиас Мартыненко (Вильнюс), Стас Линецкий (Красноярск) и Ксения Ларина (Португалия).

Среди гостей читки были писатель, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, журналисты Елена Фанайлова, Евгения Альбац, Евгений Эрлих, Наталия Геворкян, Ринат Валиуллин, Алена Солнцева, издатель Борис Пастернак, правозащитница из Болгарии Марианна Катзарова, театроведы Марина Дмитриевская, Алена Карась, Рамуне Марцинкевичюте, и многие другие.

Прямой репортаж с читки вело государственное телевидение Литвы. Партнером события стал журнал СНОБ – читайте рецензию Дарьи Андреевой на сайте https://snob.ru/.

Для организаторов важно, чтобы зрители этой читки поддержали любые благотворительные организации, которым в это время приходится непросто. Сумма неважна - любая поддержка в любой стране имеет значение.

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