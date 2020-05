Пока закрыты кинотеатры: мировые кинофестивали запустили киномарафон в YouTube

Коронавирусная пандемия в этом году разом отменила все крупные международные кинофестивали, однако их организаторы объединились для проведения 10-дневного киномарафона в онлайне We Are One.

По задумке, представлены на нем будут практически все крупные международные фестивали, такие как Каннский, Берлинский, Венецианский, Лондонский, основанный Робертом де Ниро Tribeca, Sundance и другие. "Мы подумали: что мы можем сделать, чтобы как-то помочь [индустрии кино]?" - говорит организатор нового фестиваля, директор Tribeca Джейн Розенталь. "Музыканты, комики, шеф-повара постоянно проводят вместе какие-то благотворительные акции, и в то время, когда мы ощущаем эту изоляцию, когда мы ищем, чего бы нам посмотреть, мне пришла идея собрать все кинофестивали, всех именитых кураторов вместе", - поясняет она. Статьи по теме: Карантин в Литве продлен до 16 июня Собрать вместе и скоординировать 21 кинофестиваль непросто, не говоря уже о том, что нужна подходящая видеоплатформа для показа материала. "Мы хотели, чтобы в программу виртуального фестиваля входили как новые, так и старые фильмы, те, которые не показывались за пределами какой-то одной страны, - поясняет организатор. - Поэтому мы связались с YouTube, решив, что эта платформа подходит идеально, и они заинтересовались нашей идеей". На YouTube уже существовали технические возможности для подобного мероприятия, в частности, опция размещения текстового перевода на экране и кнопка "пожертвовать" на благотворительные усилия по борьбе с Covid-19.

"У них также есть возможность дать премьеру и ее быстро снять. Так что если у нас есть фильм, который идет только один день, то вы сможете его посмотреть только в этот день, и потом он будет снят оттуда", - поясняет Джейн Розенталь. В дополнение к фильмам на фестивальном канале также доступны дискуссии, записанные на предыдущих фестивалях, например, с Джеки Чаном, Энгом Ли, Джейн Кэмпион, Гильермо дель Торо, Вигго Мортенсеном, Франсисом Фордом Копполой и Стивеном Содербергом. Однако можно представить, насколько это непростая задача - уговорить режиссера показать свой фильм в онлайне вместо проката в кинотеатрах. Некоторые киностудии придерживают выпуск своих картин до открытия кинотеатров: например, "Мулан", очередная порция бондианы "Не время умирать" и "Форсаж 9" все еще ждут своего часа. "Некоторых пришлось дольше убеждать. Все зависит от конкретного фильма и того, что хочет его создатель", - говорит Розенталь о процессе отбора фестивальной программы. Как работает кинофестиваль We Are One? Фестивалю выделен специальный канал на YouTube, где с 29 мая по 7 июня идет постоянная трансляция. Программа, с которой можно ознакомиться здесь, состоит из более 100 фильмов, из них 13 это мировые премьеры, еще 31 - премьера в интернете.

Все фильмы доступны бесплатно. Некоторые из них можно посмотреть только один раз - в момент их непосредственной трансляции (эта информация указана в описании). Перед некоторыми показами вступительное слово скажут сами режиссеры фильмов. Разжечь воображение Одним из плюсов We Are One можно считать то, что объединение разных кинофестивалей на одной платформе даст фору более мелким киномероприятиям, которые обычно не собирают больших откликов в прессе.

Правда, несмотря на интересную задумку и благородные цели, далеко не все эксперты убеждены, что за этим будущее. "В конце концов, когда все это закончится, люди захотят снова вернуться к реально ощутимому кино, посмотреть его на большом экране, стать частью зрелища - что так важно и на что опираются обычно организаторы, отбирающие новый фильм", - говорит кинокритик газеты Guardian Питер Брэдшоу. "И люди захотят поговорить о кино: поговорить за кофе, за обедом, на улице у кинотеатра. В этом и заключается сущность кинофестиваля", - полагает критик. Конечно, ничто не может заменить реального сопричастия, но все же Джейн Розенталь надеется восстановить в каком-то объеме обычную фестивальную атмосферу в онлайне, обещая некоторые сюрпризы - будь то выступление режиссеров или музыкантов. "И хотя мы не можем все выстроиться в очередь или дотронуться друг до друга, или услышать, как кто-то смеется в зале или свистит, мы можем разжечь воображение и вдохновение", - говорит организатор. 5 фильмов, на которые стоит обратить особое внимание: Анна - украинский короткометражный фильм израильского режиссера Декеля Беренсона о живущей в Донбассе матери-одиночке, пытающейся наладить личную жизнь с помощью брачного агентства, знакомящего женщин с иностранными мужчинами (Каннский фестиваль)

Adela Has Not Had Supper Yet ("Адела еще не ужинала") - чешская комедия-пародия на голливудские детективы режиссера Ольдржиха Липского, впервые вышедшая в прокат в 1977 году. Чистый эскейпизм не утратил своей силы и сорок лет спустя (Фестиваль в Карловых Варах)

Late Marriage ("Поздняя женитьба") - фильм 2001 года израильского режиссера Довера Кошашвили о том, как родители 32-летнего Зазы мечтают женить его на хорошей грузинской девушке, отбирая подходящие кандидатуры, но у сына другие планы. Фильм об эмиграции, традициях, долге и любви (Иерусалимский кинофестиваль)

Rudeboy: The Story of Trojan Records (Рудбой: История Trojan Records) - документальный фильм, рассказывающий о возникновении в 1968 году британского звукозаписывающего лейбла, специализировавшегося на пришедшей с Ямайки музыке рэгги и ска (Лондонский кинофестиваль)

The Brat ("Отпрыск") - короткометражный фильм о терпеливой матери, пытающейся научить своего семилетнего сына доброте с помощью чтения сказок на ночь (Мумбайский кинофестиваль) Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

