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Как не расстаться с девушкой после карантина(2)
Время, проведенное в вынужденной самоизоляции, окажется непростым периодом в жизни многих пар. Ограничения в личном пространстве повышают шансы конфликтов, ссор и даже расставаний в дальнейшем. Что же чаще побеждает в такой ситуации — терпение и любовь или раздражение и желание расстаться? Рассмотрим признаки и пути решения возможных конфликтов, — предлагает автор канала AnnaHelp.
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