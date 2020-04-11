Коронавирус и алкоголь: как не спиться во время карантина

В России в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 47%, 31% и 25% соответственно - по данным маркетинговой компании Nielsen, на которую ссылается Рейтер.

В США примерно в тот же период продажи алкогольной продукции подскочили на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Та же тенденция, по данным Nielsen, отмечена в Британии и во Франции.

Как пояснил Рейтер глава общества "Трезвая Россия" и член Общественной палаты России Султан Хамзаев, повышенный спрос на алкоголь вызван карантином, стрессом, опасениями, что в магазинах кончится выпивка, а также бытующим среди россиян мнением, что спиртное может помочь не заразиться коронавирусной инфекцией. Пандемия Covid-19, помимо панической скупки предметов первой необходимости, вызвала еще одну нездоровую тенденцию: почти во всех странах мира, где нет сухого закона, выросли продажи алкоголя.

"Трезвая Россия" даже призвала ограничить продажу спиртного в регионах, однако Минпромторг не рекомендовал этого из опасений, что ограничение может привести к социальной напряженности.

Вера в то, что крепкие напитки, типа водки и виски, могут служить средством профилактики нового коронавируса SARS-Cov-2, привела к тому, что в Китае в первые месяцы нынешней эпидемии тоже подскочило потребление алкоголя, а в Иране, где спиртное запрещено вовсе, были случаи массовых отравлений подпольной сивухой.

Возможно, эти слухи возникли после ряда публикаций, в частности, в китайской прессе, о том, что вирусологи установили еще на ранних этапах: коронавирус SARS-Cov-2 более уязвим к воздействию алкоголя, чем другие смертельно опасные его сородичи SARS и MERS.

Но речь шла лишь о протирании поверхностей спиртовыми растворами, а не о применении внутрь.

Что же касается возлияний, то, согласно данным исследования, опубликованного в 2015 году в журнале Alcohol Research, "чрезмерное употребление алкоголя может вызывать нежелательную реакцию со стороны иммунной системы, например, восприимчивость к пневмонии".

ВОЗ также предупреждает, что во время пандемии надо воздерживаться от вредных привычек, таких как употребление спиртного и курение.

Но как тогда совладать со стрессом, который только нарастает с ростом тревог о здоровье, зарплате, дефиците продуктов и просто от сидения дома?

Завязать на карантине?

Некоторые страны решили пойти по жесткому пути и полностью запретить продажу алкоголя в период эпидемии - например, ЮАР, Таиланд, Индия.

Для тех, кто привык к своей обычной дозе, это стало настоящим испытанием.

"Я регулярно выпиваю. Меня страшно доводит тот факт, что я не могу ни выпить, ни из дома выйти", - сказал Би-би-си Ратиш Сукумаран, 47-летний сценарист, проживающий в штате Керала на юге Индии.

В его городе Тривандрам, крупнейшем в штате, закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Когда в Индии было объявлено о временном сухом законе, Ратиш, в отличие от многих своих друзей, не кинулся в магазин закупаться выпивкой, а решил воспользоваться случаем и завязать.

По его собственному признанию, в последние полгода ему приходилось много

ездить по работе, и он выпивал практически ежедневно.

Ратиш продержался всего неделю: "Весь мой организм просто требовал чего-то выпить. Я не мог ни на чем сосредоточиться. Старался фильм посмотреть, но он меня совершенно не отвлекал от мыслей [об алкоголе]".

Синдром абстиненции - когда организм требует привычной дозы этанола - может выражаться по-разному: в повышенной возбудимости и обидчивости, порой агрессии по отношению к членам семьи, и вызывать тремор конечностей, конвульсии, психоз.

Врачи штата Керала стали сообщать о случаях самоубийства на почве алкогольной абстиненции и даже подумывали о том, чтобы разрешить врачам "прописывать" спиртное некоторым своим пациентам с зависимостью. Но потом отказались от этого шага, поскольку это вынудило бы винные магазины открыть двери, что привело бы к ним всех желающих купить спиртное "без рецепта".

Ратиш вынужден был поддаться обстоятельствам, но задумался над тем, что же его привлекает в первую очередь - выпивка или общение, поскольку он признается, что скучает по встречам с друзьями и их разговорам о политике, крикете, кино.

"Чем больше у меня появляется друзей, тем больше я пью. Мне хочется понять: чего мне не хватает больше - выпивки или друзей?" - признается он.

Вино-кино без домино?

Психологи отмечают, что многим сидящим на карантине не просто справиться с тем фактом, что у них внезапно исчезли все привычные способы досуга и развлечений.

В Британии за прошедший месяц поисковые запросы в Google "доставка вина" и "доставка алкоголя" выросли более чем в 20 и 3,5 раза соответственно.

Одновременно, по данным британского отделения общества "Анонимные алкоголики", с начала марта звонки к ним в горячую линию выросли на 22%, а просьбы о помощи в режиме чата - почти на треть.

С начала введения карантинных мер эта общественная организация поддержки тем, кто хочет бросить пить, имеющая филиалы во многих странах мира, тоже перешла на удаленный режим общения.

Не имея возможности куда-то выйти, все больше людей стали находить внезапное утешение в бокале вина или чего-нибудь покрепче. А для кого-то это вообще обычное дело - выпить, никуда не ходя, в компании включенного телевизора.

И даже на удаленке, чтобы разнообразить свой рабочий день на дому, некоторые могут позволить себе поработать с кружкой пива - что они вряд ли стали бы делать, находясь в офисе.

"Даже до начала пандемии коронавируса мы обнаружили, что 58% выпивают, чтобы справиться с обычной жизненной ситуацией - например, снять напряжение после стресса на работе или немножко побаловать себя в конце дня", - сказала Элейн Хиндал, глава британской благотворительной организации Drinkware, в интервью Daily Telegraph.

Действительно ли спиртное снимает стресс?

Специалисты указывают, что спиртное помогает быстро заснуть, но затем алкоголь вносит сумятицу в фазу глубокого сна, когда тело и мозг расслабляются больше всего, и человек может проснуться среди ночи и до утра мучиться бессонницей.

"Алкоголь - это депрессант, поэтому те, кто начинает пить больше обычного, могут вдруг оказаться под воздействием собственных негативных мыслей, - указывает Элейн Хиндал. - Употребление алкоголя для снятия стресса может только усилить общее чувство беспокойства и тревоги и в целом ухудшить настроение".

К тому же, отмечают эксперты, не всегда легко заметить начинающуюся алкогольную зависимость у самого себя.

В Британии рекомендуемая норма составляет не более 6 бокалов вина в неделю, но при этом врачи советуют практиковать и регулярные безалкогольные дни.

Психологи признают, что если человек имеет тенденцию снимать стресс через аддиктивное поведение, например, чрезмерные тренировки в фитнес-клубе, то сейчас, лишившись их, он вполне может заменить их на спиртное.

Как обнаружить у себя признаки развивающейся зависимости?

Например, вы потянулись за рюмкой раньше обычного, скажем, вскоре после завтрака. Или постепенно стали увеличивать дозы, что объяснимо - ведь алкоголь вызывает привыкание, и прежние объемы выпитого уже не дают того же расслабляющего эффекта.

"Не забывайте и о том, что когда люди дома сами себе наливают, они часто наливают большие порции, чем им предложили бы в пабе", - говорит Элейн Хиндал.

Чтобы обмануть себя, она советует брать бокалы меньшего объема или перейти на напитки с более низким содержанием алкоголя.

Можно практиковать и так называемое "осознанное" потребление алкоголя - то есть сфокусировать все внимание на этом конкретном моменте и выпить не спеша, растягивая момент.

Есть и специальные мобильные приложения, которые помогают отслеживать количество выпитого, например DrinkControl.

Но есть и еще одна тенденция, родившаяся во время нынешней пандемии.

В соцсетях стал популярен хэштег Dry Covid ("Сухой Covid") - для тех, кто открыл для себя новую, безалкогольную реальность и собирается ее детально изучить, сидя на карантине.