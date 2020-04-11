"На карантине" и на картине: изоляция - путь к искусству?

"Изоизоляция" - это площадка в социальной сети FB, где люди из подручных средств и находясь в 4 стенах своих квартир копируют различные шедевры живописи. Она берет свое начало в России и на сегодняшний день объединяет более 300 тыс. участников из разных стран. Немало участников в ней и из Литвы.

В домашних условиях многие решились повторить великие картины и статуи. Иногда это забавно, иногда откровенно весело, а иногда повторение лучше оригинала. Интервью с инициатором флэшмоба, создательнцей паблика "ИзОизоляция" в Facebook Катерина Брудной-Челядиновой.

Создание группы и ее успех



"Изначально ничего не планировалось. Мы не думали, что это будет какой-то группой, тем более такой масштабной. С самого начала это был небольшой дружеский флэшмоб. Я сделала портрет мужа, выложила в Фейсбук, и предложила друзьям присоединиться, чтобы они тоже как-то отвлеклись от темы коронавируса, потому что мы все сидим дома, читаем только грустные новости, состояние у всех достаточно подавленное",- делится впечатлениями Катерина.

"Друзья откликнулись, сделали несколько работ, потом откликнулись их друзья, и уже через два дня стало ясно, что эти работы такие классные и веселые, и их нужно аккумулировать в одном месте. В понедельник, 30 марта, я сделала группу, эти работы мы туда загрузили, и неожиданно к нам потянулись люди. Произошел просто вертикальный взлет группы".

На вопрос о том, почему группа стала популярной, Катерина предположила, что это связано с простотой воспроизведения и наличием интереса.

"Я думаю, что успех связан с тем, что изначально были действительно интересные работы, интересный контент, но сделан при этом достаточно просто. И каждый понял, что может сделать это самостоятельно у себя дома из подручных средств. Тебе не нужна специальная студия, реквизит. Интереснее использовать то, что уже находится под рукой, и сделать это вместе с родными.

Мы совершенно не вкладывались в продвижение группы, и трафик у нас возрастал органически. Люди рассказывали своим друзьям, приводили их, тем нравилось, и так далее. При этом каждый старался поучаствовать и оставить свой след", - рассказывает создательница.

Foto: Facebook Изоизоляция

Карантин - путь к искусству?



Delfi узнал у Катерины, имели ли участники группы интерес к искусству до вступления в нее.

"Все мои близкие друзья, так или иначе, не чужды искусству. Мы живем в Москве, здесь часто ходим на выставки. Я думаю, общий бэкгрануд повлиял, но и то, что это необычное занятие, который можно заняться дома всей семьей, как-то отвлечься (поскольку у нас нет других развлечений сейчас, мы не можем сходить в кино, потусить), и поэтому это нашло выход вот в таком виде творчества", - делится она.

На вопрос о том, какие произведения искусства чаще всего воспроизводятся подписчиками, Катерина отметила работу "Девушка с жемчужной сережкой" и заметила, что число женщин в подписчиках страницы преобладает.

"Следом за "Девушкой с жемчужной сережкой" идут "Девушка с абсентом", горностаем и персиками. Вот это самый топ. Магритт тоже популярен, но не только "Сын человеческий", но и "Влюбленные", где мужчина и женщина целуются в мешках. Видимо, это нашло отклик с учетом ситуации с пандемией. Но таких работ очень и очень много, поэтому мы призываем находить что-то более редкое.

Меня цепляют истории, когда люди переосмысливают картины, когда берут простые вещи из своего обихода, а те вдруг превращаются во что-то старинное, и это сразу не бросается в глаза", - считает создательница.

Говоря о том, какие работы набирают большое количество откликов, Катерина отметила, что некоторые из работ содержат элементы легкой эротики, однако подчеркнула важность того, что люди могут открыться.

"Многое выкладывать Фейсбук не позволяет, поэтому, у нас все в рамках. Тем не менее, люди не стесняются себя, здорово, что они могут открыться, и все это не переходит определенные рамки", - заключила она.

Zuzana ir seniai. Giuseppe Cezari paveikslas iš von der Roppų kolekcijos (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Международный уровень



"Вышел проект на международных уровень довольно быстро: в первый же день потянулись друзья из Израиля, Украины, поэтому, очень много людей. У нас минимум из 99 стран мира есть участники. Есть и участники из Литвы, которые воспроизводили работы Чюрлёниса", - делится Екатерина.



Подобные инициативы



Похожие идеи сейчас возникают в разных странах. Вот например, Вильнюсское городское самоуправление на этой неделе объявило конкурс, суть которого в том, что нужно сделать копию какой-нибудь достопримечательности города из подручных средств.

"Я знаю, что сейчас идет крупный флэшмоб музея Гетте, где люди тоже копируют произведения искусства. Такие флэшмобы идут параллельно в разных странах, и это связано с тем, что музеи закрыты, но необходимо искусством как-то завлечь людей", - говорит Катерина.

Конец пандемии = конец проекта?



"Потом люди выйдут на работу, им будет уже не до этого, и не так много времени они смогут уделить на то, чтобы копировать картины, но хотелось бы оставить какой-то след в оффлайне, например напечатать альбом, или организовать какую-то выставку. Это технически и юридически сложный процесс, но будет здорово, если нам это удастся и у всех останутся хорошие воспоминания", - надеется Катерина.

