В Русском драматическом театре Литвы – творческий ответ пандемии

В качестве штатного режиссера Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) начинает работать Лера Суркова.

Сорокадвухлетний театральный деятель родилась в Латвии, в Юрмале. В 2002 г. Л. Суркова закончила Московскую художественную театральную школу-студию при МХАТе, руководитель актерского курса – Олег Табаков. В 2010 г. получила диплом режиссера. В творческой биографии Л. Сурковой – особенные актерские роли в театре и кино, резонансные театральные постановки в Московском Гоголь-центре, Театре на Таганке, в Центра им. Вс. Мейерхольда, в Театр.doc, а также в 2017 г. создан полнометражный фильм «Язычники», обильно награжденный многими кинофестивалями.

Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова говорит: «Кандидатура Леры Сурковой выкристаллизировалась не сразу после сообщения Йонаса Вайткуса о его уходе с поста главного режиссера. Я хотела, чтобы пришел энергичный, глубокий, талантливый человек, которому было бы интересно создавать что-то вместе, объединить вокруг себя труппу, которого заботило бы развитие и рост труппы, поиск актуальных для нашего театра форм. В тоже самое время для меня было важно, чтобы человек, в подчинении которого будут находиться почти 40 актеров, смог организовать их работу. Я считаю, что руководительские навыки в современном театре необходимы даже художникам. Когда я наблюдала за работой Л. Сурковой с актерами, ее вовлеченностью в стратегию по связям с общественностью, особенностями ее общения, шаг за шагом мне становилось ясно, что она полностью соответствует требованиям, которые я выдвигала к будущему коллеге. Мне импонирует художественная эстетика Леры, ее понимание общего театрального контекста и, конечно же, человеческие качества».

В Литве знакомство с театральными работами Л. Сурковой началось с показа в Вильнюсе и Клайпеде спектакля «Война еще не началась» по пьесе Михаила Дурненкова. У играющего в этом созданном в Риге спектакле актера Гитиса Иванаускаса – замечательный партнер, звезда латвийской сцены – Гуна Зариня (Guna Zariņa). В РДТЛ Л. Суркова поставила спектакль «Горка» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

Представляя последнюю премьеру в РДТЛ, Л. Суркова говорит: «Все мои спектакли и фильм созданы по современным текстам. Так вышло, что пока я работаю только с современной драматургией. Авторы почти всех моих постановок – не только мои ровесники, но и близкие мне люди. Существует много известных современных драматургов, которые пишут о том, что важно для меня, о чем я хочу говорить, делиться со зрителем. Драматургия живет современной жизнью, появляются пьесы, отражающие нашу с вами жизнь. Для меня не существует жанров – есть только этот день. Ибсен, Чехов, Горький были современными драматургами-новаторами, как, впрочем, и Островский. Будет новый день – появятся и новые пьесы. Главное, чтобы у нас было будущее. Что мы делаем и не делаем ради того, чтобы это будущее было, — это и есть современная драматургия и мой театр».

С самого начала объявления карантина в Литве РДТЛ старался мобилизовать все свои творческие силы для поддержания полноценного художественного процесса. Более активной стала деятельность театра в социальных сетях: актеры делятся со зрителями записями своих чтений современной поэзии, также у зрителей появилась возможность на платформе Youtube смотреть спектакли РДТЛ «Русская тетрадь» и «Медведь». Уже несколько недель в театре проходят репетиции в режиме онлайн. Режиссер Владимир Гурфинкель с большей частью актеров труппы анализирует творчество Василия Шукшина. Спектаклем «Воля» по рассказам этого автора РДТЛ надеется открыть театральный сезон в сентябре. В полную силу работает и пошивочная мастерская РДТЛ: по инициативе руководителя производственного отдела Робертаса Валючукаса и замечательных мастеров – швеи Людмилы Мочаловой, Александра Викторова и бутафора Грасиелы Кряучунайте – мастерская помогла обеспечить тканевыми масками весь коллектив РДТЛ и сделать красивый подарок Вильнюсскому Малому театру.

Руководитель РДТЛ Ольга Полевикова: «Карантин не для кого не является легким периодом. Но надо признать, что, по сравнению с другими столкнувшимися с кризисом организациями Литвы, наше положение – не самое тяжелое. Я глубоко убеждена, что сейчас все свои силы надо использовать для подготовки дальнейших работ, сделать внутреннюю ревизию, которая поможет понять, куда мы будем двигаться дальше. Так совпало, что еще до объявления начала карантина мы предложили актера принять участие в проекте, который мы назвали «Фестиваль самостоятельных работ». Суть его в том, чтобы актер сам подготовил материал и представил его комиссии в качестве эскиза. Несколько из представленных работ будут выбраны для полноценных постановок. Хотя работа и самостоятельная, но консультации режиссера и определенная помощь все равно необходимы. Начавшая свою работу в РДТЛ Лера Суркова в полной мере сможет помочь актерам. Сегодняшняя ситуация хоть я нелегкая, но она хорошо подходит для совместной подготовки эскизов. Мы планируем показать их и зрителям, как только позволят условия.

В апреле мы планируем представить онлайн читку очень актуальной на сегодняшний день пьесы Карела Чапека; взять эту пьесу театру предложил Томас Венцлова. В мае мы начнем подготовку к спектаклю, основой которого станет современная поэзия. Я осознано не называю его поэтическим спектаклем, поскольку сразу же возникают ассоциации и определенные шаблоны. Надеюсь, что мы удивим нашего зрителя! У нового режиссера театра сейчас одна основная задача – познакомиться с труппой и завязать творческие связи, основанные на взаимном доверии. Ответственность за это задание равномерно распределяется на обе стороны: то, как труппа услышит, вслушается и вовлечется, обусловит, насколько быстро мы сможем двигаться к объединению и творческим открытиям».