Скончался писатель Юрий Бондарев

Писатель Юрий Бондарев умер в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену. Бондареву было 96 лет.

"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала агентству его жена Валентина Бондарева.

Писатель и сценарист Бондарев родился в 1924 году.

Его карьера началась с фронта, который он прошел командиром артиллерийского орудия. Все его основные произведения - о войне, либо о послевоенной жизни ее участников, в которой война оставила неизгладимый след.

Юрий Бондарев дебютировал в литературе в 1953 году, но прославился спустя четыре года романом "Батальоны просят огня". Всего, с 1957-го по 2004 год, он создал 14 романов и повестей, шесть из которых были экранизированы. Сценарии к фильмам "Батальоны просят огня" и "Горячий снег" написал сам.