Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий

Умер польский композитор и дирижёр Кшиштоф Пендерецкий. Об этом в воскресенье сообщило министерство культуры Польши. Ему было 86 лет. Композитор скончался в Кракове.

Кшиштоф Пендерецкий был одним из наиболее известных в мире современных авторов классической музыки. Известность он получил ещё в 1960-е как представитель музыкального авангарда. Среди наиболее известных произведений - "Плач по жертвам Хиросимы", "Страсти по Луке" и другие произведения на религиозные сюжеты, "Польский реквием", первый фрагмент которого написан в память о жертвах выступления гданьских докеров в 1970 году, он был посвящён Леху Валенсе и профсоюзу "Солидарность".

Музыка Пендерецкого использована в фильмах таких режиссёров, как Ален Рене ("Люблю тебя, люблю"), Стэнли Кубрик ("Сияние"), Дэвид Линч ("Внутренняя империя"), Анджей Вайда ("Катынь"), а также сериале "Секретные материалы". Четырежды он был лауреатом премии "Грэмми".

Сообщается, что композитор умер "после продолжительной болезни". После того, как одна из сиделок заразилась коронавирусом, на вирус проверили и композитора, однако тест был негативным - сообщила агентству Reuters дочь Пендерецкого.