"Евровидение" отменяется из-за коронавируса

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном аккаунте мероприятия в твиттере.

В сообщении отмечается, что команда "Евровидения" рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.

Напоминаем, что для участия в этом году от Литвы и комиссия, и зрители единодушно выбрали группу The Roop!

Букмекеры и зрители из других стран высоко оценивали выступление группы и пророчили ей выход в топ-5.