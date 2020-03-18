В сообщении отмечается, что команда "Евровидения" рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.
Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020
Напоминаем, что для участия в этом году от Литвы и комиссия, и зрители единодушно выбрали группу The Roop!
Букмекеры и зрители из других стран высоко оценивали выступление группы и пророчили ей выход в топ-5.