Режиссер "Утопии": каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперёд, обрести себя

В Русском драматическом театре Литвы (РДТЛ) проходят интенсивные репетиции спектакля "Утопия" по пьесе современного драматурга Михаила Дурненкова, получившей престижную российскую театральную премию "Золотая маска". Премьера спектакля пройдет 14 и 15 марта на Большой сцене РДТЛ.

Спектакль ставит режиссер Филипп Лось из Таллина, художник спектакля – Лилия Хисматуллина, композитор – Фаустас Латенас, художник по свету – Андрей Смирнов. В спектакле заняты актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович.

"История, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет вокруг нас характер глобальной эпидемии", - говорит режиссер Ф. Лось.

Филипп, Ваша биография очень насыщена: Вы родились в Москве, сначалa выбрали специальность историка, потом перешли с театральную сферу, были одним из создателей Московского театра "Школа современной пьесы", руководили технической реконструкцией театра, а несколько лет назад стали художественным руководителем Русского театра Эстонии.

Я как будто прожил несколько жизней. Был молодым студентом педагогического университета и преподавал в школе историю, на третьем курсе увлёкся театром и пришёл в "Школу современной пьесы", когда театр ещё только создавался. И был неопытным, но очень деятельным театральным администратором, организовывал гастроли, занимался продажей билетов и рекламой, монтировал декорации – успевал миллион всяких дел и всё время находился в движении.

Театр вырос, стал популярным, я много лет был одним из руководителей "Школы современной пьесы". И, когда уже многому научился и многое понял, появилось стремление изучать театральную режиссуру, поступил в ГИТИС на режиссёрский факультет. И началась совсем другая жизнь – занятия с педагогами, репетиции, показы.

Жизнью Русского театра Эстонии я интересовался уже давно, и, когда в 2017 году театр объявил конкурс на должность художественного руководителя, моё предложение, думаю, показалось конкурсной комиссии наиболее взвешенным и продуманным.

Я всегда стремился к разнообразию жизни. Работа в театре – это в первую очередь вызов, исследование своих возможностей. Нельзя останавливаться, говоря себе: "Это не моё, я это не сделаю". К счастью, театр – это такое место, где рано или поздно всегда предоставляется возможность проявить все свои знания и способности.

Сейчас Вы – художественный руководитель Русского театра Эстонии.

Расскажите, пожалуйста, об особенностях этого театра и чем он отличается от других эстонских театров. Скорее всего, Вы интересовались спецификой русских театров и в других странах, например, в Литве и Латвии. Можно ли провести параллели и найти сходства в деятельности этих театров?

В истории двух наших театров (в Вильнюсе и в Таллинне) очень много общего. Изначально они возникли в послевоенные годы, преимущественно как форпосты русской театральной культуры в Прибалтике.

У нашего театра богатая и славная история в течение советского периода, и значительная часть зрителей старшего поколения тесно связывает своё восприятие театра с этим прошлым. Мы для них прежде всего хранители театральной традиции и национальной идентичности. А вот новым поколениям зрителей важнее актуальность и разнообразие драматургического материала и режиссёрских концепций. Поэтому наша цель – поиск разумного баланса в репертуаре.

С другими эстонским театрами нас всегда связывали тесные партнёрские отношения, мы искали и продолжаем искать новые формы сотрудничества с ведущими эстонскими режиссёрами, актёрами, драматургами. Театральный мир Эстонии – это большая дружная семья, где каждый театр, большой и маленький, имеет своё неповторимое творческое лицо, где никто не обделён вниманием публики и театральной критики. Многие спектакли и наиболее яркие актёрские работы Русского театра в разные годы становились лауреатами театральных премий Эстонской республики.

Так случилось, что первые свои спектакли в Эстонии я ставил именно в эстонском театре, в городе Раквере. Мне думается, что в своих лучших работах наш Русский театр и другие эстонские театры очень сходны, русские и эстонские актёры, по сути, воспитаны в близких театральных традициях. Мы часто ходим на премьеры друг к другу, общаемся, учимся у своих коллег. Профессиональное единение важнее национальных особенностей. Эта тенденция, как я вижу, свойственна и нынешнему Русскому драматическому театру Литвы.

Вы впервые ставите спектакль в Литве. Почему для дебюта в Вильнюсе Вы выбрали именно пьесу Михаила Дурненкова "Утопия"? Чем она интересна для Вас лично и актуальна для нашей общественности? Стоит упомянуть, что это не первый Ваш спектакль по пьесам М. Дурненкова и братьев Дурненковых, значит, чем-то эта драматургия вас "зацепила"?

Действительно, я хорошо знаком с драматургией братьев Дурненковых, и один из моих первых спектаклей я поставил по их пьесе "Культурный слой", а несколько лет назад в "Школе современной пьесы" шла в моей постановке пьеса Михаила Дурненкова "Самый лёгкий способ бросить курить". Мне кажется, что авторы этих текстов очень точно, остро и правдиво чувствуют и переплавляют в свои сюжеты смыслы, образы, чувства, философию современного человека.

"Утопия" - трагична. Герои пьесы мечтают о счастье, любви, семейной гармонии, но во имя этого обстоятельства заставляют их воссоздать дешевую и грязную забегаловку, фантом прошлого, который не хочет отпускать и, в конечном итоге, раздавит их. Это пьеса об обречённости желания вернуть то, что закончилось, о том, что возвращение в прошлое ведёт к гибели и разрушению будущего.

В то же время история, которую мы рассказываем, абсолютно не привязана к конкретной стране или конкретной исторической эпохе. У каждого из героев "Утопии" своя боль, свои отзвуки воспоминаний. Они, герои, живут среди нас и в России, и в Литве, и в Эстонии, и где угодно. Тенденция к идеализации прошлого имеет вокруг нас характер глобальной эпидемии.

И каждый сам должен ответить на вопрос – способен ли я вырваться из этого плена, двигаться вперёд, обрести себя в сегодняшнем, настоящем.

Как Ваш путь пересекся с Фаустасом Латенасом, одним из ведущих театральных композиторов Литвы? Может это не первая ваша общая работа в театре?

Для меня это первый опыт творческого сотрудничества с Фаустасом Латенасом, я всегда восхищался его музыкой, которая звучит во многих выдающихся спектаклях Э. Някрошюса, Р. Туминаса, Ю. Бутусова и многих других прекрасных режиссёров. И наша совместная работа – это ошеломительный опыт, заставивший во многом пересмотреть саму философию спектакля, ощутить ритм и настроение пьесы.

Представьте, пожалуйста, и других Ваших коллег в этом спектакле. Какие задачи перед ними стояли при постановке "Утопии"?

Прежде всего это актёры Люда Гнатенко, Дмитрий Денисюк, Владимир Дорондов, Максим Тухватуллин и Артур Своробович. Я очень рад встретиться в работе над спектаклем со своими яркими, талантливыми коллегами из Русского драматического театра Литвы, и мы абсолютно совпадаем в своём стремлении рассказать эту историю зрителям точно и убедительно.

Художник Лилия Хизматуллина – выпускница сценографического факультета Школы-студии МХАТ, ученица главного художника "Ленкома" Алексея Кондратьева. Автор сценографии и костюмов в спектаклях театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Таллинна.

Художник по свету Андрей Смирнов – один из наиболее признанных и востребованных специалистов в Москве, автор более 30 спектаклей. У нас с Андреем богатый опыт сотрудничества, начиная с моих первых спектаклей в "Школе современной пьесы".

О концепции сценографии. Какова она? Вы уже отмечали, что образ на сцене должен быть емкий, лаконичный, чтобы действующие лица старались сделать пространство более человечным, менее утопичным, как-то заполнить и обжить его, но в итоге, чтобы все оказалось только иллюзией.

Мы вместе с художником Лилией Хисматуллиной искали воплощение сценического пространства, в котором мир утопии и материален, и иллюзорен одновременно. При этом мне как режиссёру очень важно, что в результате наших поисков родился выразительный, запоминающийся образный ряд сценографии моего спектакля.

В апреле готовится обмен гастролями Русского театра Эстонии в Вильнюсе и РДТЛ в Таллине. Ваш театр покажет три спектакля, в том числе и один спектакль, поставленный Вами – "Искусство примирения" по знаменитой пьесе Ясмины Реза "Бог резни". Скажите, пожалуйста, несколько слов об этом спектакле и о Вашей интерпретации пьесы.

Идея поставить пьесу Ясмины Реза возникла на актёрской лаборатории, темой которой была современная драматургия. Несколько наиболее удачных работ стали впоследствии спектаклями. Актёрский эскиз по пьесе "Бог резни" "зацепил" меня и ярким актёрским ансамблем (Татьяна Егорушкина, Дмитрий Косяков, Анна Сергеева и Виктор Марвин), и остроумными, динамичными диалогами, и занятным сюжетом.

Отдельная благодарность – сценографу этого спектакля Юлиане Лайковой.

Две супружеские пары встретились, чтобы уладить последствия драки сыновей-подростков. Но оказалось, что у взрослых накопилось множество собственных обид и противоречий, и любые попытки цивилизованно договориться обречены на неудачу. У нас получилась острая социальная комедия с бурными объяснениями и эксцентричными истериками.

Традиционно ждем нетрадиционного ответа на вопрос, что бы Вы пожелали зрителям премьерного спектакля "Утопия"?

Верить в будущее и жить настоящим. Каким бы не было наше прошлое – удивительным или ужасным, тёмным, светлым, пёстрым – оно не ждёт нас обратно. Его просто нет.