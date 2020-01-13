В США скончался режиссер советских кинохитов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг

В США на 81-м году жизни скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи". Об этом сообщил в своем Facebook журналист и сценарист Михаил Идов. По его данным, Бромберг умер 10 декабря в Детройте (штат Мичиган).

Идов отметил, что его родители плотно общались с режиссером до его последних дней. После переезда в США Бромберг "ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил". Отмечается, что некоторое время он мечтал создать передвижной музей с копиями мировых шедевров, но эта идея не воплотилась.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. После окончания ВГИКа работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран". Дебютной его работой в кино стал короткометражный фильм "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), за которой последовали драма "Был настоящим трубачом" и киноповесть "У меня есть лев".

Настоящими хитами Бромберга стали фильмы "Приключения Электроника" (1980) по мотивам повестей Евгения Велтистова и "Чародеи" по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Фантасты назвали в честь Бромберга персонажа своих романов "Волны гасят ветер" и "Жук в муравейнике" Айзека Бромберга, отмечает портал "Мир фантастики".

За постановку "Приключений Электроника" Бромберг удостоился Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. В 1989 году режиссер снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". В 1996 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ.