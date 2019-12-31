"Союзмультфильм" показал новогоднюю серию нового "Простоквашино"

Студия "Союзмультфильм" выпустила две новогодние серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино" - продолжения советских мультфильмов по мотивам книг Эдуарда Успенского в современных реалиях. В первой серии герои устраивают корпоратив, а во второй готовятся к празднованию Нового года.

"Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном", - рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма". Режиссером этого эпизода стала лауреатка суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Во второй серии "Как бы не было зимы" празднование Нового года в Простоквашино грозит сорваться из-за опоздания родителей дяди Федора, устроенного Шариком беспорядка и рабочего аврала у почтальона Печкина, который не может выступить в роли Деда Мороза, потому что костюм съела моль.

В сцене, когда дядя Федор приходит на почту с просьбой к Печкину побыть Дедом Морозом, тот отвечает: "Какой я тебе дед? Я в этом году на восемь лет помолодел. В прошлом году мне до пенсии один год оставался, а с этого года уже восемь. Пенсионная реформа называется". В новогодней серии также обыгрывается тема слишком теплой зимы: в Простоквашино вместо снега идет дождь.

"Возвращение в Простоквашино" выходит с апреля 2018 года, на данный момент выпущено 25 серий. В мультфильм ввели несколько новых персонажей - младшую сестру дяди Федора Веру Павловну и ее питомца по кличке Тама-Тама, а также няню Маргариту Егоровну (в озвучке Татьяны Васильевой). У знакомых зрителю героев появились новые голоса: кота Матроскина озвучивает сын Олега Табакова Антон Табаков, Шарика - Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, маму дяди Федора - Юлия Меньшова.

В новых сериях герои активно пользуются интернетом, ведут блоги, записывают вирусные видео и устраивают онлайн-трансляции, заказывают товары в интернет-магазинах, прибегают к услугам голосового помощника и устанавливают камеру видеонаблюдения.

Эдуард Успенский не поддержал выпуск продолжения "Простоквашино" и даже жаловался президенту РФ Владимиру Путину, что "Союзмультфильм" снимает новые серии без согласия автора. На предпоказ первой серии "Возвращения..." Успенского не пригласили. Писатель намеревался подать в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав.

Незадолго до смерти Успенского стороны пришли к соглашению. Писатель предоставил "Союзмультфильму" право на использование оригинальных сценариев мультфильмов "Трое из Простоквашино, "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино", десяти не экранизированных на тот момент литературных историй из цикла "Простоквашино", а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием "Простоквашино". Студия обязалась выплачивать Успенскому роялти. 14 августа 2018 года Эдуард Успенский скончался в возрасте 80 лет после долгой борьбы с раком.