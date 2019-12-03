"Я календарь переверну": с эксклюзивными концертами в Литву приедет Михаил Шуфутинский

6 мая в Вильнюсе, в концертном зале COMPENSA и 7 мая в Паланге, в PALANGOS KONCERTŲ SALĖ, выступит Король русского шансона Михаил Шуфутинский!

За время своего творческого пути Михаил Шуфутинский выпустил 25 сольных альбомов и массу сборников, стал одним из самых продаваемых артистов девяностых, и сегодня по-прежнему находится на вершине эстрадного Олимпа.

На протяжении 15 лет Шуфутинский является лауреатом ежегодной национальной премии "Шансон года".

Самые проникновенные композиции разных лет, теплая и романтичная атмосфера праздника, а также невероятная харизма и неиссякаемая энергия знаменитого шансонье ждет каждого зрителя.

Со сцены прозвучат все любимейшие хиты, от "3 сентября" до "Еврейского портного», от "Душа болит" до "Марджанджа", от "Соло" до "Сингарелла" от "Пальма-де-Майорка" до "Брато" и многие, многие другие песни, которые звучат в эфирах радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, они раздаются из окон домов и автомобилей всей страны. Все хиты, от шансона до эстрадных романсов, отличает особая проникновенная душевность и близость каждому слушателю, что и является секретом такого масштабного и многолетнего успеха Михаила Шуфутинского.

Каждый концерт Заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского – это всегда потрясающий праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой. Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта отправят нас в путешествие по удивительному миру легендарного талантливого человека и на несколько часов, мы, позабыв о повседневности, окунемся в чудесный, наполненный самыми яркими эмоциям праздник длинною в целую эпоху.

Билеты можно найти на сайте BILIETAI.LT