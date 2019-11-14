Сольный стендап Ильи Соболева возвращается в Вильнюс

Живая импровизация со зрителями, актуальные шутки о наболевшем и бомбическое настроение – это то, чем Илья по праву заслужил звание одного из самых смешных комиков России.

Когда говорят о современном юморе в России, то Илья Соболев – это одно из первых имён, приходящих на ум.

В 2018 году Илья вышел за рамки телевизора и покорил YouTube. На канале Ильи уже более 900 000 подписчиков, а видео комика постоянно висят в топах портала. Видео сольного стендап концерта Соболева набрало более 2 миллионов просмотров, а сам комик заслуженно стал героем выпуска «Новый русский юмор» шоу Юрия Дудя «ВДУДЬ».

Юмор Ильи Соболева – это комедия для широкой аудитории. Это шутки близкие и понятные современной молодежи. Это импровизация, покоряющая своей неожиданностью и уникальностью. Это рассуждения, где каждый может узнать себя и посмеяться над жизнью вместе с комиком.

Сольный концерт Ильи - это 2 часа живого юмора, яркой атмосферы и отличного настроения. 18+

Когда: 16 Ноября 2019 г.

Где: VRM kultūros ir sporto rūmai

Начало в 19:00