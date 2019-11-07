"Поклон — пению": в Вильнюсе пройдет выставка-презентация арт-бука на стихи Геннадия Айги

Центр русской культуры (Вильнюс, ул. Ишганитойо 2 / Бокшто 4) приглашает на выставку-презентацию арт-бука на стихиГеннадия Айги "Поклон — пению", проиллюстрированного шелкографиями художника и издателя Игоря Улангина.

Выставка будет работать только один день 15 ноября(пятница) с 16.00 до 18.00.

Foto: Фото организаторов

Геннадий Айги (1934–2006) — поэт и переводчик.Один из лидеров советского авангардного искусства 1960–1970-х годов. Книга "Поклон — пению", по определению Николая Дронникова, это "Калевала" народов Поволжья. Поэт соединяет глубинную народную традицию "круговой песни", которая бытовала и отчасти бытует ныне у народов мари, удмуртов, мордвы, татар и чуваш, этнических культур Европы, Африки, Азии, с ее лаконичностью, философичностью, афористичностью, понятной и естественной формой самовыражения.

Foto: Фото организаторов

Поэзия Айги, напитавшись из незамерзающих "глаз Волги", просто и естественно входит в контекст современной культуры, открывая эпос в современности, внося в нее самобытное, цельное чувство.