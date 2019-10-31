В Литве впервые выступит выдающийся белорусский скрипач Артём Шишков

Имя Артёма Шишкова хорошо знакомо любителям классической музыки в странах Западной Европы, в Беларуси и в России.

На счету Артёма 16 титулов лауреата международных музыкальных конкурсов, среди которых престижнейший конкурс имени Королевы Елизаветы в Бельгии. Артист сотрудничает и выступает в качестве солиста со многими оркестрами и знаменитыми дирижерами, является частым гостем на фестивалях в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Италии. На протяжении многих лет Артём является первой скрипкой знаменитого LipkindQuartet.

В 2018 году музыкант записал сольный диск музыки Иоганна Себастьяна Баха с лэйблом BlackLashMusic - https://www.backlashmusic.net/artiom

Выступления Артёма в Литве пройдут в рамках его европейского концертного тура. Артист впервые выступит с исключительно сольной программой. На его выступлениях будут только сам артист, его уникальная скрипка Джованни Батиста Габриэли середины 18 века и завороженная публика. В концерта прозвучат произведения Генриха фон Бибера, Иоганна Себастьяна Баха и Эжена Изаи.

Вильнюс

11 ноября 2019г. / 19:00 / LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGA - Gedimino 32

https://www.muzikusajunga.lt/renginys/koncertas-susitikimas-artiom-shishkov-smuikas-baltarusija

Каунас

12 ноября 2019г. / 18:00 / Каунасская филармония - E. Ožeškienės 12

http://kaunofilharmonija.lt/smuiko-solo/