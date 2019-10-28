Концерт Марии Акелан в Вильнюсе: артисту приятно, когда слушатели находят в его творчестве что-то близкое их сердцу

В начале декабря впервые широкому кругу слушателей в Литве будет представлена сольная концертная программа Марии Акелан "Eternity of Dreams – acoustic".

По этому случаю певица решила вернуться к началу начал – аутентичному звучанию голоса и фортепиано. В дуэте с талантливым пианистом Кириллом Юрьевым, Мария по-новому исполнит уже известные и полюбившиеся слушателям композиции "Снег", "Я вернусь к тебе", "Рассвет", "Meilė", "Eternity of Dreams", а также свои новые, еще нигде не звучавшие песни.

Беседуем с Марией о творчестве и предстоящих встречах со слушателями:

— Мария, расскажите, как родилась идея этой программы?

— Очень органично. После выпуска двух альбомов – "Eternity of Dreams" и русскоязычной версии "Созвучье тишины" – поступило несколько предложений от организаторов концертов, интересовались также о выступлениях и слушатели. Поэтому я решила, что будет здорово встретиться с моими слушателями в канун новогодних праздников.

— К предстоящим концертам вы готовитесь в дуэте с пианистом. А сама вы играете на фортепиано и гитаре. Какой инструмент вам ближе?

— С фортепиано я росла – училась играть на фортепиано десять лет, а гитарой я владею минимально. Иногда люблю просто поиграть классику на пианино. Под гитару я сочинила немало песен. К примеру, исполнить песню "Ждать звонка" или "7 žvaigždės" с фортепиано во время грядущих концертов для меня будет очень непривычным.

Песня "Рассвет".

(Хореография "Мисс Литва" Агне Каваляускайте)

— Вы вначале пишите музыку или текст?

— Обычно появляется мелодия и постепенно приходят слова. Выпуская две версии альбома, некоторые из песен пришлось перевести на другой язык, но это больше интерпретации, а не дословный перевод.

— В вашем клипе "Колыбельная" снималась ваша пятилетняя дочь. Она увлекается музыкой?

— София очень талантливая девочка, она любит петь, танцевать, я знакомлю ее с основами игры на пианино, но в музыкальную школу отдавать не планирую. Хочу, чтобы её детство было легким и беззаботным.

— То есть ваше детство не было легким и беззаботным?

— Как и большинство люди своё детство я вспоминаю с радостью. Но конечно же беззаботным его не назовешь. Учась одновременно в двух школах, у меня было очень много обязанностей, а свободного времени почти не было. Поэтому, я очень люблю лето, каникулы и море.

— В Литве за последние годы значительно увеличилось количество концертов и культурных мероприятий. Выбор очень широкий. Чем уникальна ваша программа?

— В первую очередь это авторское творчество. Артисту сложно самому описать своё творчество, так как это, по сути, часть его самого. Это наверно могут лучше сделать музыкальные обозреватели. Моё творчество искреннее, открытое и несложное, но тем не менее, песни глубокие. Мелодии легко запоминаются, и на мой взгляд, не банальные. Артиста особенно радует, когда слушатели разных поколений и с различными вкусами находят в его творчестве что-то близкое их сердцу. Моё творчество для всех.

— Мария Акелан звучит как очень удачный сценический псевдоним, он вымышленный?

— Нет. Пока что у меня всё настоящее. (смеется)

— В прессе много положительных отзывов о ваших песнях и музыкальных клипах на родине и за её пределами. Как вы к этому относитесь?

— Конечно, мне очень приятно, и я надеюсь, что предстоящие концерты тоже порадуют моих гостей. Мы приготовили и несколько сюрпризов. В завершении программы к нам присоединится танцевальный коллектив из студии танца Агне Каваляускайте. Также после концерта я с радостью пообщаюсь и сфотографируюсь на память со слушателями.

— Желаем вам успешных концертов и новых творческих идей!

— Вам тоже спасибо за интересные вопросы и до встречи в декабре.

Kонцерт в Вильнюсе состоится в White Piano Hall 5 декабря.

Подробная информация на Фейсбук-странице артистки: https://www.facebook.com/events/2591410100918422/