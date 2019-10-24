Премьера в Вильнюсе: не упустите возможность увидеть спектакль "Театр одного Шендеровича"

"Театр одного Шендеровича" — моноспектакль, в котором вы увидите и услышите отрывки из нескольких комедий в уникальном авторском исполнении. Эти истории, как кусочки мозаики, складываются в портреты разных людей и эпох.

Писатель, сатирик, сценарист и журналист, нешуточно талантлив во всех литературных жанрах, "остроумный и ехидный" Виктор Шендерович посвятил целый концерт одним только пьесам. Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Ведь он — драматург, пьесы которого с успехом идут по всему миру.

"Увидеть Солсбери", "Потерпевший Гольдинер", "Господин Айн", "Концепция", "Бляха-муха" – "комедии и немножко себе мелодрамы", смешные настолько, чтобы заставить зал задыхаться от хохота, и слегка грустные, чтобы у тех, кто по-настоящему проникся и что-то понял, на глазах появились слёзы.

Фрагменты прозвучат в неподражаемом авторском исполнении Шендеровича-драматурга и Шендеровича-актёра, в кармане которого диплом "режиссёра самодеятельных театральных коллективов", а за плечами – студия Олега Табакова, преподавание в ГИТИСе и много другого интересного театрального опыта.

"Маленькие пьески", как называет их сам Шендерович, он начал писать давно, но вот первая "полнометражная" появилась 15 лет назад и с 2002 года идёт на сцене "Табакерки". Ещё одна – "Вечерний выезд общества слепых" – в театре Сатиры.

Спектакль "Театр одного Шендеровича" пройдет в Вильнюсе 29 октября в Польском доме в 19:00.

Нас ждет встреча с непревзойденным мастером слова и юмора!

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