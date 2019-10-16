В Вильнюсе пройдет международный фольклорный фестиваль "Покровские колокола"

6 ноября в Вильнюсском дворце конгрессов состоится открытие XIV Международного фольклорного фестиваля "Покровские колокола".

Название концерта многозначительное – "Фольклор и современность". Уже на протяжении многих лет фестиваль удивляет умением тонко сохранить баланс и связующую нить между традиционной культурой и современностью. Поэтому и в этом году в первой части концерта нас вновь ждет мировая премьера - произведение в стилe World music «Скворцова обедня» композитора Лаймиса Вилкончюса.

Исполнители: Литовский камерный оркестр под руководством Сергея Крылова, фольклорный ансамбль "Аринушка", Юлия Морозова (фортепиано), группа "Hand voices".

Foto: Organizatorių archyvas

Поставив перед собой цель - расширить круг любителей и почитателей народных традиций, сделать фольклор доступным и понятным молодому поколению, организаторы фестиваля выбрали путь сближения духовных ценностей старины с музыкальным языком современности. Так на фестивале "Покровские колокола", начиная с 2009 года, одна за другой родились произведения в стиле World music "Старая вера" Линаса Римши, «Этносфера – новое дыхание традиций» Андрея Дойникова, "Народная рапсодия" Гядиминаса Римкуса Римкявичуса, "Из этого города" Йонаса Юркунаса, "Женская песнь" Линаса Римши, "Сага о жизни" Альгирдаса Мартинайтиса, "Коллажи" Зиты Бружайте, "Посвящение" Анатолия Шендерова, которые с огромным успехом были представлены в Литовской национальной филармонии, а также и в других концертных залах Литвы и зарубежья.

Покровские колокола Foto: Фото организаторов

Во второй части концерта "Живая традиция" зритель погрузится в мир древних народных традиций -певческих, инструментальных, танцевальных, обрядовых. Свою культуру представят коллективы из 11 стран - Белоруссии, Грузии, Испании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Сербии, Украины, Франции.

XIV международный фестиваль "Покровские колокола" пройдет в Вильнюсе с 6 по 10 ноября.

Программа фестиваля:

6 ноября, среда

Вильнюсский дворец конгрессов (ул. Вильняус 6)

19.00 ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ. Открытие фестиваля

1 часть: Композитор Лаймис ВИЛКОНЧУС. Мистерия «СКВОРЦОВА ОБЕДНЯ» (премьера)

Исполнители:

ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР, художественный руководитель Сергей КРЫЛОВ

Фольклорный ансамбль АРИНУШКА, руководители Ирена и Николай ЗАХАРОВЫ

Владас БАГДОНАС (чтец)

HAND VOICES (перкуссия)

Дирижёр Каролис ВАРЯКОИС (Литва)

Режиссёр Юрий ПОПОВ

2 часть: ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ

Исполнители: фольклорные ансамбли из БЕЛОРУССИИ, ГРУЗИИ, ИСПАНИИ, ЛАТВИИ,

ЛИТВЫ, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, РОССИИ, СЕРБИИ, УКРАИНЫ, ФРАНЦИИ.

Билеты продаются TIKETA.LT

7 ноября, четверг

Конференц-зал гостиницы „Ecotel Vilnius“ (ул. Слуцко 8)

10.00 ЛАБОРАТОРИЯ ТРАДИЦИОННОГО ПЕНИЯ

Музей прикладного искусства и дизайна (ул. Арсенало 3А)

18.00 УНИКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ. Концерт фольклорных коллективов Литвы и зарубежья

Дом пива (ул. Гоштауто 8)

21.30 В КРУГУ ДРУЗЕЙ. Вечер народного танца

8 ноября, пятница

Вильнюсский университет, Исторический факультет (ул. Университето 3)

10.00 КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ФОЛЬКЛОРИСТОВ «Моя семья – мои истоки»

12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Фольклор в современном мире: вопросы педагогики, исполнительства, результаты полевых исследований»

Костел св. Котрины (ул. Вильняус 30)

19.00 МУЗЫКА ДЛЯ ГУРМАНОВ. Выступления гостей фестиваля

Билеты продаются BILIETAI.LT

9 ноября,, суббота

Вильнюсская Ратуша (ул. Диджиойи 31)

11.00–18.00 ЯРМАРКА НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

11.00–15.00 IX ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АССАМБЛЕЯ:

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ «Народные мастера – детям»

12.00 НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ. Концерт лауреатов VIII детско-юношеского

республиканского конкурса. Награждение победителей.

14.00-20.00 ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:

14.00 Традиции национальных общин Литвы

15.30 Белорусские, латышские, польские, украинские традиции

16.30 Литовские, норвежские, сербские традиции

17.30 Русские традиции

18.45 Грузинские, испанские, корсиканские, традиции

10 ноября, воскресенье

Вильнюсский Успенский кафедральный собор (ул. Майронё 12)

12.00 ИСТИННАЯ МАТИ. Концерт духовной музыки

Информация на сайте www.arinuska.lt, https://www.facebook.com/PokrovskijeKolokola/