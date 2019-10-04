#TGIF. Чем заняться в эти выходные в Вильнюсе ТОП-5 мероприятий, на которые следует заглянуть

Ангелина Гудкова , ru.DELFI.lt

Betsafe Radistai Village 2018 Foto: Organizatoriai

#TGIF (Thank God it's Friday — Слава Богу, сегодня пятница). Не знаете, чем заняться в эти выходные? Мы поможем! Вот ТОП-5 мероприятий, которые позволят вдохновиться и отдохнуть после тяжелой трудовой недели.

Статьи по теме:

Рекомендуем: