"Вильнюс. Границы города": фотовыставка Дмитрия Веллера в РКЦ

В субботу, 5 октября, в 15.00 в Русском культурном центре (Išganytojo g. 2) откроется фотовыставка Дмитрия Веллера.

Некогда пространство Вильнюса ограничивало несколько центральных улиц. Они и были границами города, пусть условными и приблизительными. Почти двенадцать лет автор осмысливал и фиксировал происходящее на "пограничных" улицах Вильнюса. Так сложился фотографический цикл "Вильнюс. Границы города", в которой вошли пятьдесят избранных фотографий. Ничто так не вдохновляет фотографирующего, как родное пространство, позволяющее его присваивать, от него отталкиваться, к нему возвращаться, импровизировать на тему его сцен, лиц, интонаций. Без свободной импровизации нет художественного осмысления реальности, значит, нет художественной фотографии.

Ален Флешер снабжал фотографа функциями путешественника-созерцателя, землемера, геодезиста, топографа, инвентаризатора, регистратора, коллекционера, свидетеля, счетовода, охотника, художника. Этот перечень можно продолжить, снабдив фотографа функцией медиума. Если понятие медиум подразумевает способность к коммуникации, то сколько для неё возможностей! Всего со всем, всех со всеми. Фотограф – медиум, фотография – медиум. Может быть, только глубокая, поэтичная, содержательная фотография обладает тем необходимым ресурсом, благодаря которому она становится подлинным медиумом. Не притворяясь, не кокетничая, автор выставки отказывается от того, чтобы называться фотографом – "Попробуй дорасти! Не дело фотографа объявлять себя таковым, оставим это экспертам и зрителям".

Дмитрий Веллер родился в Вильнюсе. Изучал медицину в Каунасе и Москве. Статьи, рецензии, эссе, интервью публиковались в республиканских и российских газетах и журналах. Служил литературным редактором в журнале "Linija". Работал на Радио Nostalgie-Vilnius. Был автором и ведущим воскресного ток-шоу на ТВ, сценаристом и режиссёром телевизионных документальных фильмов. Джазовая документалистика выходила на DVD в США. В 2013 году в вильнюсской ратуше состоялась первая персональная фотовыставка. Стихи публиковались в журнале "Воздух", на сайтах TextOnly, Двоеточие и т.п. В начале 2017 года вышла "Книга Отсутствия" – сборник избранных стихотворений. Время от времени рефлексирует в LJ и FB. Женат, имеет дочь, живёт в Вильнюсе.