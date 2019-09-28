Умер режиссер Марк Захаров, творец "обыкновенного чуда" в театре и кино

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал он.

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС директор театра Марк Варшавер. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал он.

20 августа Захаров был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы. В разговоре с РИА "Новости" Варшавер сообщил, что Захаров скончался в больнице в результате повторного воспаления легких.

Церемония прощания с режиссером состоится 1 октября с 10:00 до 14:00 в "Ленкоме". Захаров будет похоронен 1 октября на Новодевичьем кладбище рядом с могилами коллег-артистов Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова, сообщил Варшавер.

Москвичи несут к зданию "Ленкома" цветы.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Через год после рождения рождения сына отца будущего режиссера, школьного учителя физкультуры, арестовали по 58-й, политической, статье. Его приговорили к трем годам и последующей высылке в Рязань. После Великой Отечественной войны, в 1949 году, его вновь выслали как ранее судимого, в Киржач.

Захаров окончил в Москве актерский факультет ГИТИСа, после чего по распределению работал в Пермском драматическом театре. Там же, в студенческой самодеятельности Пермского университета имени Горького, он впервые занялся режиссурой. Вернувшись в Москву, Захаров сменил несколько театров - Театр имени Гоголя, Театр миниатюр (ныне "Эрмитаж"), студенческий театр МГУ - и окончательно определился с профессией.

Как вспоминал сам Захаров, большую роль в этом выборе сыграла его супруга Нина Лапшинова, как-то раз заявившая, что он "очень средний" и "даже скорее плохой" артист, пишет РБК.

Первым профессиональным театром, куда Захарова пригласили в качестве актера с разрешением заниматься режиссурой, стал театр Сатиры, который возглавлял Валентин Плучек. Там Захаров поставил спектакль, ставший событием театральной Москвы - "Доходное место" по пьесе Александра Островского, где блистали Андрей Миронов и Александр Пороховщиков.

Захаров неоднократно сталкивался с цензурой: его спектакли "Доходное место" и "Банкет" были запрещены, о режиссере и его постановках нельзя было писать. К запрету был готов и спектакль "Разгром" по роману Александра Фадеева, но его увидел и одобрил секретарь ЦК КПСС, главный идеолог партии Михаил Суслов, и на следующий день в газете "Правда" вышла статья об огромном успехе спектакля, вспоминает РИА "Новости".

В 1973 году Захаров стал художественным руководителем Московского театра ленинского комсомола ("Ленкома") и не только вытащил его из глубокого творческого кризиса, но и сделал одним из самых успешных и любимых в России. При Захарове "Ленком" приобрел свой собственный почерк. В театре также сложилась сильнейшая театральная труппа, куда в разное время входили Николай Караченцов, Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Леонид Броневой, Александр Збруев, Владимир Долинский, Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Александр Лазарев, Виктор Раков, Мария Миронова, Анна Большова, Дмитрий Марьянов, Антон Шагин и другие.

Первые же постановки Захарова в "Ленкоме" - "Автоград XXI", созданная совместно с поэтом и журналистом Юрием Визбором, и "Тиль" по пьесе Григория Горина - имели оглушительный успех и привлекли в театр молодую публику. Едва ли не одним из главных действующих лиц в спектаклях Захарова становится музыка. Зрители рвались на "Звезду и смерть Хоакина Мурьеты", "Безумный день, или Женитьбу Фигаро", а мюзикл "Юнона и Авось", ставший первой советской рок-оперой, до сих пор с успехом идет на сцене театра.

За время работы в "Ленкоме" Захаров создал более 30 спектаклей по классической и современной драматургии и прозе, каждый раз пробуя разные творческие подходы, находясь в постоянном поиске свежих форм.

Славу Захарову принесли и "кинематографические увлечения", как сам режиссер называл свою работу в кино. В 1970-х - 80-х годах выходят его всенародно любимые фильмы, созданные в нерушимом творческом тандеме с Григорием Гориным - "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона". Захаров также является автором писем красноармейца Сухова к Катерине Матвевне из фильма "Белое солнце пустыни" Владимира Мотыля. Несмотря на успех своих картин, Захаров ушел из кинематографа и сосредоточился на работе в театре.

Марк Захаров за свою долгую творческую жизнь удостоился множества наград. Он является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского. За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и доблестное служение театру был отмечен премиями "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот". В 2014 году Захаров получил специальный приз кинопремии "Золотой орел" за выдающийся вклад в российский кинематограф.