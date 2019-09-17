"Одна за всех". Творческий вечер Анны Ардовой пройдет в Вильнюсе

Звезда комедийного шоу "Одна за всех" Анна Ардова приедет в Вильнюс 26 сентября. Творческий вечер заслуженной артистки России, актрисы Театра им. Маяковского, обладательницы премии ТЭФИ пройдет в зале Kamerinis Teatras (pr. Konstitucios, 23).

Актриса много снимается в кино, играет в театре и радует поклонников своим бесспорным талантом, участвуя в самых разнообразных проектах.

Анна Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве. В семье, которую было бы грешно не назвать "культурным достоянием России": первая красавица Москвы, Нина Антонова-Ольшанская, добрая бабушка, актриса и ученица Станиславского, Виктор Ардов, любимый дедушка, известный писатель-сатирик, знаменитый киноактер Алексей Баталов, дядя, учивший племянницу плавать и держать прямо "спинку", и, наконец, Борис Ардов, папа, режиссер и художник-мультипликатор, и мама – актриса ТЮЗа. А назвали Анну в честь бабушкиной подруги – Анны Ахматовой. При этом родственники принципиально за нее не хлопотали, наотрез отказавшись составить девушке подобающую протекцию в мире искусства и в ГИТИС - в мастерскую Гончарова она поступает лишь с пятого раза.

Впервые в кино Ардова снялась ещё в детстве. Но лишь в 1995 году Ардова стала дипломированной актрисой и вернулась на экран. Кроме того, в том же году она была приглашена в труппу театра имени Маяковского. С 1995 года Анна служит в труппе Московского театра имени Маяковского, один из последних спектаклей с ее участием - "Таланты и поклонники", поставленный Миндаугасом Карбаускасом.

А с 1997 года актриса также стала активно сниматься в кино и телесериалах. Она снялась в таких картинах и телевизионных многосерийных проектах, как «Простые истины», «Три мушкетёра», «Солдаты», «Счастливы вместе» и многие другие.

И хотя на счету Ардовой роли в 42 фильмах, зрителям она прежде всего знакома по комедийным телешоу "Женская лига" и "Одна за всех", где она играет все роли. Энджи, Серафима Аркадьевна, Карина Магомедова, Гала Курбак - Анна Ардова получила за свою многоликость премию "ТЭФИ" в 2010 году.

В настоящее время Анна Ардова по-прежнему играет на сцене театра имени Маяковского. Как в театре, так и на экране, ей достаются преимущественно комедийные роли. Кроме того, актриса нередко принимает участие в русском дубляже известных зарубежных игровых и мультипликационных фильмов.

"Я безумно волнуюсь", - призналась Ардова, поскольку зал Камерного театра Вильнюса совсем небольшой, по сути каждый зритель получит возможность пообщаться с актрисой напрямую. Она обещает показать все лучшее, на что способна - Анна не только проявит себя в амплуа драматической и характерной артистки, но и выступит с вокальными номерами. "Буду много петь, - обещает она. - В основном, романсы". Творческий вечер Анны Ардовой - редкая возможность в приятной театральной атмосфере послушать произведения из сокровищницы русского романса. Анна Ардова поет их в присущей только ей манере, глубоко прочувствовав каждое произведение. Каждую песню Анна исполняет как отдельную историю, очень важную и дорогую.

Концертмейстер - Анна Петухова лауреат международных и российских конкурсов.