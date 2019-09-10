Песни исполнительницы из Вильнюса – на вершине крупнейшего музпортала России

Альбом литовской исполнительницы Анны Мора "Unison" стал самым прослушиваемым. 10 000 раз в августе пластинка виленчанки становилась их музыкальным выбором и вошла в Топ-20 крупнейшего музыкального портала России "Звуки.ру". Стоит отметить, что свои песни литовская певица представила на альбоме на трех языках – литовском, польском и русском.

Релиз Анна Мора анонсировала осенью прошлого года, однако запись песен – это процесс 10 лет. Кроме того, в его записи принимали литовские и российские музыканты. Исполнительница также выступала с этой программой в Латвии и Польше.

"В записи альбома принимали участие музыканты литовской группы "Sielа" и лучший сессионный гитарист России Владимир Корниенко (Корней), известный по работе с Земфирой и Найком Борзовым. Таким образом получился "Альбом дружбы народов", который интересен не только в Литве, но и в России и Польше", – говорит Анна Мора.

Исполнительница не скрывает, что запись альбома с песнями на трёх языках, не вызвала интереса у продюсеров, которые сомневались, в том, что этот музыкальный продукт вызовет интерес слушателей.

"Я думаю, они удивились такому интересу слушателей. Я верила, что песни найдут отклик в сердцах слушателей, не только из-за разнообразия языков, но и потому, что в песнях много искренних, неподдельных эмоций, пережитых исполнителем. Как говорится, – от сердца к сердцу!", – говорит Анна, интерес к музыке которой растёт не только в России, но и в Польше и соседней Латвии. В этом году Анна Мора стала лауреатом фестиваля польской песни Ополе-2019, с польской песней "Modlitwa" из альбома "Unison".

Альбом выделяется не только языковым разнообразием, но и обилием разных музыкальных стилей - бритпоп, ретро диско и т.д. Сами же песни имеют одну общую составляющую: "Unison"– это песни радости и печали любви, её многогранности и противоречивости.

"Этот альбом можно назвать в некотором роде моим эмоциональным дневником, который отражает некий жизненный период, в течении которого менялось моё понимание межличностных отношений, как зеркала для познания собственного "Я". Но главное, что хотелось бы передать слушателям я бы выразила так: Слушайте своё сердце, наблюдайте за своими эмоциям и в радости, и в грусти, ведь это может пробудить желание творить и раскрыть, заложенные природой в Вас таланты, о которых вы и не подозреваете. Делиться и радовать других своим творчеством – большая награда свыше", - говорит Анна Мора.

Альбом «Unison» можно услышать на платформах "Pakartot", "Spotify" "Itunes", "GooglePlayMusic", "Deezer".