Китаянка плохо смывала макияж, из-за чего у нее на глазах поселились клещи

32-летняя жительница Китая Лю в течение полугода ощущала сухость и зуд в глазах. Она также заметила, что ее ресницы выпадают. Оказалось, что из-за плохо смытой косметики у женщины на ресницах появились целые гнезда клещей вида угревая железница. Об это сообщает AsiaOne.

Лю была шокирована, когда увидела фотографии клещей под микроскопом — некоторые из них еще двигались. По словам врачей, причиной стал неправильный уход за собой: из-за дресс-кода на работе китаянка была вынуждена краситься каждый день и по причине напряженного графика плохо удаляла косметику перед сном, а порой и вовсе ложилась спать накрашенной.

Со временем скопившаяся омертвевшая кожа и грязь сделали ее ресницы идеальной почвой для размножения клещей.

Мелкие клещи, известные как Demodex folliculorum или угревая железница, являются разновидностью паразита, который живет на людях. Они встречается почти у каждого человека и обычно безвредны для хозяина (эти отношения могут рассматриваться и как комменсализм, и как паразитизм), однако при сильном поражении способны вызвать такое заболевание, как демодекоз.

Клещи особенно активны летом из-за теплой погоды. В этот период они быстро размножаются — одна ресница может быть домом для 36 клещей.

Если бы Лю обратилась за помощью позже, воспаление на ее ресницах могло бы распространиться на другие части ее глаз. В тяжелых случаях это может даже привести к блефариту (воспаление век) или конъюнктивиту.

Чтобы избежать этого, доктор посоветовал Лю и другим женщинам тщательно удалять свою косметику.