После долгого перерыва на кинофестивале в Венеции - полнометражный литовский фильм

По сообщению Литовского киноцентра, на этой неделе на Международном кинофестивале в Венеции после 17-летнего перерыва снова будет показан полнометражный фильм литовских авторов.

Первый художественный фильм "Парфенон" антрополога культуры и режиссёра Мантаса Кведаравичюса вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".

В эту программу по поиску талантов в кино, инициатором которого выступила Итальянская национальная ассоциация кинокритиков, отбирают семь фильмов со всего мира.

Согласно сообщению, художественный фильм М.Кведаравичюса "Парфенон" можно отнести к популярным в последнее десятилетие на фестивалях гибридным фильмам. Непрофессиональные актёры в фильме переживают реальные жизненные ситуации, некогда пережитые иистории. Границы между документальным и художественным кино стираются, а действие разворачивается как в реальных, так и в созданных художниками кино интерьерах.

Мировая премьера "Парфенона" на Венецианском кинофестивале состоится в четверг, 5 сентября. Литовских зрителей на премьеру создатели пригласят этой осенью.

Литовские акценты можно найти и во внеконкурсной программе фестиваля. В неё вошёл новейший документальный фильм украинского кинорежиссёра Сергея Лозницы "Государственные похороны", в творческом и производственном процессах участвовали и литовские кинематографисты.