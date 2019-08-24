В США зафиксирована первая смерть от электронных сигарет

В результате употребления электронных сигарет в США почти у двухсот человек возникли серьезные проблемы с легкими. От вейпинга электронных сигарет скончался первый пациент.

В США растет количество тяжелых легочных заболеваний, вызванных употреблением электронных сигарет. Зарегистрирован первый случай с летальным исходом. Министерство здравоохранения штата Иллинойс в пятницу, 23 августа, сообщило о смерти человека, который курил электронные сигареты и был "госпитализирован с тяжелым неизвестным заболеванием легочных путей".

В сообщении отмечается, что министерство вместе с другими ведомствами в сфере здравоохранения выясняет причины смерти пациента. Данных о возрасте, поле и другой информации об умершем не приводится.

Все заболевшие курили электронные сигареты

Американский Центр по контролю над заболеваниями и профилактике (CDC) сообщил, что с конца июня 2019 число пациентов с аналогичными тяжелыми заболеваниями увеличилось до 193 человек. Эти заболевания выявлены уже в 22 штатах. Всех пациентов объединяет то, что они курили электронные сигареты, однако специалистам пока не удается выявить определенный продукт, связанный со всеми заболеваниями.

В продаже находится много различных видов электронных сигарет и тысячи специальных жидкостей, которые используются для создания аэрозоли, предназначенной для вдыхания. В США стремительно распространяется использование электронных сигарет среди подростков. В 2018 году вейпингом (Вдыханием пара, испаряемого электронной сигаретой. - Ред.) увлекались 3,6 млн школьников - на полтора миллиона больше, чем годом ранее.

Опасное заблуждение о безопасности вейпинга

Курильщики электронных сигарет не подвергаются воздействию почти 7 тысяч химических веществ, присутствующих в обычных сигаретах. Поэтому электронные сигареты считаются менее опасными. В то же время жидкости для вейпинга содержат никотин и следы различных металлов - либо от угля для ее нагревания, либо от других компонентов электронного устройства. Кроме того, в них добавляются самые разнообразные ароматические вещества и эссенции, воздействие которых на легкие человека в сочетании с паром не изучено.