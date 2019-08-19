Что поза, в которой вы привыкли спать, может сказать о вашем характере

Соцопрос показал, что поза, которую вы выбираете для ночного отдыха, напрямую связана с особенностями вашей личности.

Если вы предпочитаете спать на спине, скорее всего, вы жаворонок и интроверт. Таковы результаты исследования, проведённого по заказу компании Leesa Sleep. В социологическом опросе приняли участие две тысячи американцев. Респондентов спрашивали об особенностях их сна и личности, сообщает New York Post.

Участников исследования разделили на три группы: тех, кому нравится спать на спине, на боку и на животе. Выяснилось, что любители спать на спине "выключаются" быстрее всех (в среднем за 20 минут), но при этом проводят в царстве Морфея меньше времени, чем остальные (пять часов за ночь). Они чаще других называют себя ранними пташками (43% опрошенных) и интровертами (38%).

Более половины опрошенных сообщили, что предпочитают спать на боку. Они спят по шесть часов в день, но засыпают только через 24 минуты после того, как ложатся в постель. Представители этой группы считают себя совами (33%) и экстравертами (28%). Также выяснилось, что 4 из 10 любителей спать на боку обожают смотреть ужастики.

Но сильнее всех к хоррорам тяготеют те, кому больше нравится спать на животе. Среди любимых сериалов они называют "Ходячие мертвецы" (44%) и "Очень странные дела" (32%). Несмотря на мистические пристрастия, люди из этой категории относят себя к амбивертам — золотой середине между экстра- и интровертами. Кроме того, они сочетают в себе признаки как сов, так и жаворонков (34%), спят по шесть часов в день, а засыпают за 23 минуты.

Благодаря исследованию удалось выявить и более любопытные закономерности. Так, люди, спящие на спине, чаще других страдают лунатизмом (35%), разговаривают во сне (46%) и видят осознанные сновидения или кошмары (46%).