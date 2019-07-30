От инфаркта до Альцгеймера: чем опасен алкоголь в жару

Алкоголь — частый спутник летних поездок. Однако жаркая погода способна сделать его употребление смертельным. Почему так опасно принимать алкоголь в жару и что можно выпить, если все-таки очень хочется, разбиралась Газета.Ru.

Повышенное давление

В жаркую погоду расширяются сосуды, учащается сердцебиение, кровоток к верхним слоям кожи становится максимальным. Начинается активное потоотделение, призванное охладить тело.

Алкоголь сильно повышает кровяное давление. Создается дополнительная нагрузка на сосуды и сердце, и без того вынужденные активно работать для обеспечения процесса охлаждения тела.

Высокое давление, особенно у пожилых людей или тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, может спровоцировать инсульты и инфаркты.

Обезвоживание

Практически вся жидкость начинает выводиться из организма в виде мочи. Жидкости на потоотделение уже не хватает. Потеря 20-25% воды является смертельной, болезненные расстройства наступают при потере 10% от общего количества воды в организме.

Основные симптомы обезвоживания — сильная жажда, низкое количество мочи и ее темно-желтый цвет, переутомление, слабость. При тяжелой форме обезвоживания — помрачение сознания, слабый пульс, снижение артериального давления, синюшность кожи и слизистых.

безвоживание сказывается на работе мозга, нарушается барьерная функция капилляров. В результате в мозг попадают опасные для него вещества, что со временем может привести к ряду заболеваний, в том числе к рассеянному склерозу, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона.

Способы борьбы с обезвоживанием зависят от степени его тяжести. На ранних стадиях достаточно глюкозно-солевых растворов. При сильном обезвоживании используется также внутривенное введение жидкости.

Тепловой удар

Также в разы повышается шанс получения теплового удара. При тепловом ударе в организме накапливаются продукты жизнедеятельности, что приводит к интоксикации. Это сопровождается нарушением дыхания и кровообращения и может привести к острой сердечной недостаточности.

Еще одна опасность в том, что типичные симптомы теплового удара (сухость во рту, головная боль, тошнота) схожи с симптомами алкогольного отравления. По этой причине пострадавшие часто их игнорируют, и организму приходится не просто перерабатывать огромное количество алкоголя, но и делать это в состоянии перегрева.

При подозрении на солнечный или тепловой удар пострадавшего следует отвести или отнести в прохладное место, освободить от лишней одежды и уложить, немного приподняв голову.

Повышенный риск получения травм и гибели

Также употребление алкоголя сильно повышает риск получения травм и гибели — так, например, алкогольное опьянение становится причиной 40% смертей в воде.

Утопление наступает по двум причинам. Когда тонущий пытается дышать или звать на помощь, что в состоянии алкогольного опьянения довольно проблематично, в его желудок и дыхательные пути попадает большое количество воды, затрудняя снабжение сердца кислородом. Попадая в кровоток, вода приводит к появлению характерного синюшного оттенка кожи. Изо рта и носа пострадавшего выделяется большое количество розовой пены, а дыхание приобретает клокочущий характер.

В некоторых случаях при утоплении происходит спазм голосовой щели. Вода не попадает в дыхательные пути, однако дышать тоже становится невозможно.

В подавляющем большинстве случаев вовремя вытащенные из воды тонущие люди выживают и не имеют осложнений. Если у человека наблюдаются затрудненное дыхание, быстрое сердцебиение, спутанное сознание или измененное состояние психики, понижение или повышение температуры тела, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Что можно выпить

В жару люди часто пьют пиво в надежде избавиться от жажды и освежиться. Однако напиток спасает лишь на короткое время, зато способствует опасному обезвоживанию. Крепкие и сладкие напитки тоже не стоит употреблять — избыток сахара и алкоголя также приведет к потере влаги.

Если возможности отказаться от алкоголя в жаркий день нет, наиболее безопасным выбором будет сухое вино.

Лучше всего разбавить его водой или добавить лед. Но больше двух бокалов вина употреблять все равно не стоит.

Также можно выпить пару бокалов игристого, но перед этим лучше плотно поесть — углекислота в напитке приводит к тому, что опьянение наступает быстрее.

Лед можно добавлять и в алкогольные коктейли — он охладит тело, а, превратившись в воду, не даст выпить слишком много. И, разумеется, не следует употреблять алкоголь прямо на солнце — безопаснее делать это в тени.