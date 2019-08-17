Неудобный сын Витебска потерян в попсовой культуре "Славянского базара"

Витебск теперь традиционно отождествляют преимущественно с ежегодными музыкальными мероприятиями в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Между тем этот старинный белорусский город является пенатами всемирно известных художников Казимира Малевича, Юделя Пэна и Марка Шагала.

Неподалёку от "Ямы" (так жители Витебска называют Летний амфитеатр, где проходят основные мероприятия "Славянского базара") видна крыша невысокого строения – выставочного зала "Духовской Круглик". Когда-то так называлась оборонительная башня витебского Нижнего замка, построенного вместе с Верхним по приказу князя Альгирдаса. На фундаменте восьмиугольной башни рядом с Духовской церковью полтора десятка лет тому назад появился музей фестиваля "Славянский базар".

"Славянский базар" в Витебске Foto: Сяржук Гавриленко

Вот уже более четверти столетия конкурсанты из разных стран мира везут с собой домой символ фестиваля – васильки. Так же называется и специальная фестивальная валюта. Таким образом, Витебск становится известным далеко за границей Беларуси. Впрочем, международная слава к городу пришла задолго до открытия здесь "Славянского базара".

В небольшом дворике на улице Покровской в Витебске находятся кирпичное и деревянное строения. В одном из них немногим более 130 лет тому назад на свет появился человек, который прославил Витебск от Франции до Соединенных Штатов Америки – Марк Шагал. Между тем город при первой же возможности постарался забыть своего неудобного сына.

"На 70 лет имя Шагала было вычеркнуто из истории Витебска. Он покинул Витебск в 1920 году, и почти до 1991 года его не вспоминали. Когда в 1987 году весь мир отмечал столетие со дня рождения мастера под эгидой ЮНЕСКО, и в Москве также прошла выставка, Витебск протестовал против того, что Шагал имеет отношение к этому городу. Поэтому его путь после 1920 года был очень сложным, его имя очень тяжело возвращалось в город, даже с некоторыми препонами.

Я думаю, что Витебск и по сегодняшний день его не до конца принял, есть такое ощущение, потому что 70% посетителей, приезжающих к нам, – это иностранцы, это даже не белорусы. Обычное дело: если туристы спросят от у жителей Витебска, где музей Шагала, им не всегда ответят", – сказала директор Витебского музея Марка Шагала Ирина Воронова.

Музей Марка Шагала в Витебске Foto: Сяржук Гавриленко

Теперь художник и поэт вряд ли узнал бы родную Покровскую улицу, которая, по словам местных жителей, все время носила имя верного рыцаря революции Феликса Дзержинского. Железобетонный забор вдоль всей улицы украшают граффити со стихами Марка Шагала на русском языке.

20 лет тому назад во дворике шагаловской усадьбы зазвучала "Витебская мелодия на французской скрипке" – именно так мудрёно-поэтично называется скульптура витебского мастера Валерия Могучего, которая появилась спустя год после открытия дома-музея художника.

"Горисполком принял решение о возвращении имени Марка Шагала в Витебск в 1991 году, не было ни единой работы художника, и в доме на Покровской – Дзержинского в тот момент – жили совсем другие люди, даже не родственники Шагала. А в 1997 году была открыта экспозиция, закончилась реставрация. В 1998 году, также ко дню рождения художника – 6 июля, открыли скульптуру "Витебская мелодия на французской скрипке", и она уже стала действительно узнаваемым объектом и вошла во все рекламные буклеты как неотъемлемая часть дома на Покровской", сказала Ирина Воронова.

Музей Марка Шагала в Витебске Foto: Сяржук Гавриленко

По словам директора музея Марка Шагала, несколько лет тому назад появилось предложение восстановить все элементы усадьбы художника, а это – ещё два строения хозяйственного назначения. Однако тогда "Витебской мелодии на французской скрипке" не было бы где звучать.

Элементы интерьера всех строений по возможности восстановили сотрудники дома-музея Марка Шагала. Начиная с лавки, где посетителей музея встречает игрушечная копия матери художника, и до кухни дом полнится вещами, что принадлежали семье Шагала, а также репродукциями его картин и семейных фотографий.

Ежегодно взглянуть на родной уголок еврейского, белорусского, русского и французского поэта и художника приезжают более 30000 туристов. Несмотря на то, что запись на экскурсии по музею заканчивается за несколько месяцев до начала "Славянского базара", потому что небольшая экспозиция просто не в состоянии вместить всех желающих, малая родина интернационального творца вынужденно прячется в тени международного фестиваля искусств.

Музей Марка Шагала в Витебске Foto: Сяржук Гавриленко

"Как говорил наш бывший директор, у них свой "Базар", а у нас свой. Очень тяжело приходится в те годы, когда "Славянский базар" проходит близко ко дню рождения Шагала – был один год, когда и день рождения художника, и "Славянский базар" совпали по датам – это было действительно тяжело, потому что в этой попсовой культуре Марка Шагала потеряли. Поэтому мы всегда за то, чтобы разбежка между ними была как можно больше. Наш музей посещают много дипломатов, и все они, когда приезжают с частным визитом, говорят: "Славянский базар" – это все равно не то, чем следует гордиться Республике Беларусь".

Мне посетители задают вопрос: "Почему вы не добавляете, что ещё один бренд Беларуси – это "Славянский базар"? Я говорю, что "Славянский базар" – это бренд постсоветского пространства, бренд Витебска в рамках Беларуси, но не бренд для всего мира. В этом отношении весь мир знает Витебск только благодаря Марку Шагалу", – уверена Ирина Воронова.

Теперешний Витебск мало напоминает город, зафиксированный кистью Марка Шагала. С течением времени очевидно изменилась не только Покровская улица, но и весь город, несмотря на то, что в нем до сих пор хватает остатков прошедшей эпохи. С течением времени Витебск постепенно и, очевидно, не всегда натуральным образом становится белорусской культурной "Северной" столицей, которой ещё 100 лет назад, по словам одного из отцов белорусской государственности Антона Луцкевича, была Вильна.