Бренд Zara "зеленеет". Компания готова отказаться от быстрой моды ради природы

Испанская группа Inditex, объединяющая бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti и другие, пообещала к 2025 году продавать в своих магазинах только экологичную одежду, произведенную в соответствии с принципами устойчивого развития.

"Устойчивое развитие - это постоянная задача, в которой участвуют все сотрудники Inditex и в которую мы успешно вовлекаем всех наших поставщиков", - сказал исполнительный директор Inditex Пабло Исла на ежегодном собрании акционеров.

Все изделия из хлопка, льна и полиэстера, которые будут продаваться в магазинах масс-маркета Inditex будут либо органическими, либо вторично переработанными, либо произведенными с минимальным вредом для окружающей среды.

Только в Соединенном Королевстве у Zara 64 самостоятельных торговых площадок, а всего у Inditex по всему миру - 7490 магазинов.

"Уму непостижимое количество"

С будущего года во всех магазинах Zara должны появиться боксы для сбора старой одежды клиентов, которая впоследствии может быть либо переработана, либо утилизирована.

Такую схему уже практикует шведский бренд H&M, поощряющий своих покупателей приносить старые вещи на переработку в обмен на ваучеры.

Эти меры стали предприниматься крупными ритейлерами как своего рода противодействие эффекту "быстрой моды", когда магазины постоянно - круглый год, а не сезонно - обновляют свои коллекции, подталкивая потребителя на покупку новых вещей.

Ежегодно британцы отсылают на помойку около 235 млн предметов одежды.

Защитники окружающей среды считают, что было бы лучше для всех, если бы производители одежды продавали качественную одежду, которая бы хорошо носилась, а не производили однодневки.

Представители международной сети организаций по защите окружающей среды "Друзья Земли" (Friends of the Earth) отреагиривали на решение руководства Inditex, сказав в интервью программе Би-би-си Newsbeat, что бренды масс-маркета могли бы делать больше для решения проблем, которые создает быстрая мода.

"Частью проблемы является то, что существует просто слишком много брендов с непрозрачной цепочкой поставщиков, которые производят просто уму непостижимое количество одежды, - сказала представитель "Друзей Земли" Муна Сулейман. - Они полагаются на то, что якобы задают "тренд", чтобы покупатели каждый сезон приходили снова и снова за обновками".

Бренд Zara уже отказался от использования пластиковых пакетов, перейдя исключительно на бумажные, и в планах головной компании Inditex к будущему году отказаться от использования пластиковых пакетов во всех своих брендах.

В Британии по этому пути уже пошли торговые сети одежды Primark и фармацевтических товаров Boots.

К 2023 у Inditex в планах избавиться от всех одноразовых пластиковых товаров в своих магазинах.