"Славянским базаром" по распаду СССР: Лукашенко открыл фестиваль в Витебске

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" является ответом на распад Советского Союза. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая 28-й международный фестиваль "Славянский базар-2019" в Витебске 11 июля.

"Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник, настоящий праздник искусств, дружбы и взаимопонимания. Именно таким он задумывался еще в начале 90-х. "Славянский базар" стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны. Они объединились, чтобы сохранить братские отношения между новыми независимыми государствами", - отметил А.Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что Витебск обладает особой творческой энергетикой, поскольку здесь жили и творили величайшие авангардные художники Малевич и Шагал.

"Мы сохранили статус Витебска - города с богатыми культурными традициями, поддержав "Славянский базар" на государственном уровне. Да что там говорить - мы просто спасли "Славянский базар" от уничтожения после распада Советского Союза. И не зря! - безапелляционно заявил А. Лукашенко. - Славянский мир, который многие, наверное, далеко, где-то там на Западе когда-то не воспринимали всерьёз, вот этот славянский мир стал ядром, центром притяжения многих народов".

Одной из традиций "Славянского базара" является чествование состоявшихся артистов, чьё творчество способствует укреплению дружбы между народами. В этом году специальной награды "Через искусство к миру и взаимопониманию" удостоилась уроженка Украины Таисия Повалий, в своё время ставшая победительницей конкурса молодых исполнителей в Витебске. В этот день на Площади звёзд в Витебске появился новый мемориальный знак с именем этой исполнительницы.

Foto: Itar-Tass / Scanpix

"Именно то, что я получаю её [награду] на белорусской земле, это для меня очень важно, ведь именно здесь проводится и делается всё ради мира, ради дружбы и взаимопонимания между людьми", - сказала Таисия Повалий.

Также заслуженную награду из рук белорусского лидера получила обладательница Гран-при 17-ого Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая из Беларуси.

Не остался без награды и представитель Литвы 12-летний Кристийонас Городецкис. Во время церемонии награждения лауреатов конкурса он стал дипломантом Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", а также обладателем подарка от президента фестиваля "Riga symphonеy" композитора Хелены Швилпе - авторской песни с профессиональной аранжировкой.

"В Беларуси я впервые. В городе Витебске порядок, очень красиво. Конкурс мне очень понравился. Все конкуренты очень дружелюбны. Я нашел друзей из многих стран. Так конкурс очень нравится, поскольку о нас заботились. Ужасно хорошая атмосфера, ужасно круто!", - не скрывал эмоций в интервью DELFI Кристийонас.

Завести новых друзей во время трёхдневного конкурса у Кристийонаса, по словам его родителей, искренне переживавших за сына, получилось, правда, преимущественно среди выходцев из неславянских стран: литовский певец ни русским, ни тем более белорусским языком не владеет.

Впрочем, на "Славянском базаре в Витебске" Кристийонас оказался не случайно: выходу юного исполнителя из Литвы на белорусскую сцену предшествовал целый ряд достижений на других конкурсах международного масштаба, в частности, "Голос. Дети". Впрочем, почивать на лаврах юное дарование пока не собирается.

"Всё началось с того, что в Вильнюсе запустилась "Лига музыкальных талантов". Я поставил себе цель занять первое, второе или третье место. Меня заметили: "О, это же тот парень! Давайте пригласим его" и позвали меня в Лигу. Там я победил. Теперь планирую достичь своих целей. Просто подниматься вверх!", - сообщил Кристийонас Городецкис.

Проводящийся уже в 28-й раз "Славянский базар в Витебске" несомненно повлиял на тысячелетнюю культуру этого белорусского города. Об этом заявил во время пресс-конференции по поводу открытия фестиваля председатель Витебского городского исполнительного комитета Виктор Николайкин.

"Витебск - это уникальный город. 1045 лет! Мы были в Речи Посполитой, в Великом княжестве Литовском, нам король Сигизмунд присваивал Магдебургское право. Здесь князь Ольгерд, который был градоначальником города Витебска несколько лет, очень много сделал для развития города тогда, когда закладывались Верхний и Нижний замки, потом стал великим князем литовским, управлял великим государством. В Российскую империю входили. Я уже не говорю про советские времена: сейчас независимость. Мы горды тем, что у нас такая история. Постоянно неформально звучит, что Витебск - это культурная столица нашей страны. Кроме "Славянского базара", у нас в течение года проходит более 30 международных культурных мероприятий", - сказал мэр Витебска в интервью DELFI.

С 1 по 20 июля в Витебске был введён безвизовый въезд: для того, чтобы пересечь белорусскую государственную границу в эти дни, нужен был лишь билет на одно из мероприятий в рамках "Славянского базара". В ответ на вопрос о возможности введения постоянного безвизового режима для граждан белорусского зарубежья витебский градоначальник отметил:

"Практически у нас уже идёт этот процесс в рамках "Славянского базара". А почему бы и нет - на будущее?".