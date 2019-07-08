Неделя в Грузии: Сванетия, Аджария и Имеретия с высоты птичьего полета. И не только

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Заснеженные горные кручи Сванетии, бездонная пропасть Ингурской ГЭС, петляющие серпантины дорог, уединённые сёла горной Аджарии и невероятный курортный Батуми. Съемочная группа латвийского проекта Travelblog объехала три живописных региона Грузии и сняла фильм, в котором много красоты, солнца, гор, вина и музыки.

Это страна удивительной красоты с живущими здесь бесподобными людьми. Фильм попробует передать лишь малую часть всех её красот и необычайного гостеприимства местных жителей.

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