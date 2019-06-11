Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро для павильона Литвы в Венеции

Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро национальному павильону Литвы на Венецианской биеннале, который получил главную награду -"Золотого льва".

Такое решение принял Литовский совет по культуре.

После того, как опера-перформанс "Солнце и море (Marina)" режиссера Ругиле Барзджюкайте, писателя Вайвы Грайните и композитора Лины Лапялите получила главный приз биеннале, число посетителей павильона возросло, что требует дополнительного финансирования, сообщил во вторник Минкульт.

Литовский совет по культуре выделил на создание и распространение "Солнца и моря" в 2018–2019 годах в общей сложности 193 тыс. евро из средств Фонда поддержки культуры.

Венецианская биеннале считается самой престижной выставкой современного искусства в мире.

Литва участвует в ней с 1999 года.