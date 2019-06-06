Однако для того, чтобы передать атмосферу максимально приближенно к реальности, создатели сериала консультировались с украинцами. Каков их вклад, в честь кого названа одна из центральных героинь Ульяна Хомьюк, и почему последний эпизод называется "Вечная память"? Украинская служба "Голоса Америки" расспросила сценариста сериала Крэга Мейзина и Дору Хомяк – украинки в США, которая была одной из тех, кто помог ему понять Украину.


"Было много причин, почему я хотел рассказать эту историю, но, видимо, для украинской аудитории интереснее то, как я это хотел рассказать. Я всегда знал, что это трагедия, которая непосредственно повлияла на украинский и белорусский народ, и косвенно коснулась сотен тысяч человек со всего Советского Союза", – рассказал сценарист сериала Крэг Мейзин. "Мы сняли этот сериал в память о всех, кто страдал и пожертвовал собой. Именно поэтому последний эпизод называется "Вечная память"".

Темой Украины он начал интересоваться еще в университете – там он познакомился с американками украинского происхождения Дорой Хомяк и Ульяной Легедзой. Они были первыми, кто начали об этом ему рассказывать. Именно поэтому ученого Ульяну Хомьюк ­– героиню, которую играет Эмили Уотсон, он назвал в честь них обоих.

"Он мне сказал, что у него есть такая идея ­– а я говорю: "Хомяк лучше нет, может немного изменим?", – смеется член правления волонтерской организации Razom For Ukraine Дора Хомяк. "Так он превратил фамилию на Хомьюк. А Ульяна Легедза с нами тоже училась, она американка украинского происхождения".

Когда он мне написал несколько лет назад в "Твиттере", что начинает снимать что-то о Чернобыле, то я отнеслась к этому с долей скептицизма, потому что уже не первый раз кто-то пытался рассказать что-то об Украине, но получалось не очень качественно. Однако этот сериал мне нравится, это очень качественная работа".

Среди прочего, зрители и критики обращают внимание на мелкие детали быта: номерные знаки автомобилей, газеты, одежда, сигареты, которые курили в то время. Те вещи, которые рядовой американский зритель вряд ли заметит. Впрочем, для создателей сериала было важно соблюсти даже таких мелких нюансов, говорит Крэг Мейзин.


"Когда ты рассказываешь историю страданий, ты должен делать это с уважением. Как я могу проявить уважение? Для меня было очень важным получить детали из советской жизни. Я хотел, чтобы каждый ценил и определил для себя настоящую, повседневную красоту, и борьбу, жертву и гордость жизни советских граждан, пострадавших от этого ужасного события".

В этом ему помогала целая команда людей в Украине и США.

"Крэг подключил к своей команды специалистов по этой теме, включая людьми, которые помнят Союз и жили в Украине именно в 80-х годах", – говорит Дора Хомяк. "Чтобы они отредактировали, чтобы они раскритиковали, чтобы каждая деталь была правильной. Я время от времени выспрашивала его – читал ли ты это, читал ли ты то, знаешь ли ты такого автора? И он всех знал – я советовала ему разные книги. И он интересовался этим. Читал, писал, говорил. Я интересовалась у него, он читал ли он Юрия Щербака, который был непосредственно на месте. Книги Сергея Плохия "Чернобыль" и "Врата Европы" – кажется, я также вспоминала Энн Эпплбаум".

Крэг Мейзин отмечает: "Мы довольны тем, насколько нам удалось это сделать. То, что народ Украины, Беларуси и России хорошо воспринял наш сериал, значит для меня больше, чем любая рецензия критиков".