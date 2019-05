Второй полуфинал "Евровидения": рулили Лазарев и фавориты

Сергей Лазарев и другие фавориты конкурса, которые должны были пройти квалификацию полуфинала, легко справились с задачей. Без них и без платья Кончиты второй полуфинал был бы скучен.

Второй полуфинал "Евровидения-2019", завершившийся в ночь на пятницу, 17 мая, в Тель-Авиве, не принес больших неожиданностей. Фавориты, включая Сергея Лазарева из России, не встретили серьезной конкуренции. И только юные исполнительницы из Дании и Мальты смогли достойно противостоять представителям сильной половины человечества, доминировавшим во втором полуфинале конкурса.

Великолепная пятерка "Евровидения-2019"

Великолепной пятеркой вечера стали главный, если верить букмекерам, фаворит "Евровидения-2019" голландец Дункан Лоренс, представитель Швеции Джон Лундвик, россиянин Сергей Лазарев, азербайджанец Чингиз и швейцарец Лука Хенни. Примечательно, что каждый из них показал номер, отличавшийся от номеров конкурентов. У Дункана Лоренса эта была минималистичная, но прекрасная в своей трагике баллада "Arcade". Он спел ее, сидя один за роялем.

"Arcade" стала полной противоположностью эпосу Сергея Лазарева "Scream", до предела насыщенного драмой, нашпигованного новаторскими спецэффектами. Их обеспечивают установленные на сцене панели, из зеркал превращающиеся в светодиодные экраны и снова в зеркала.

Номера швейцарца и азербайджанца тоже отличались друг от друга. У Луки это была почти сальса "She got me", у Чингиза - танцевальный мейнстрим "Truth". Ну, а представитель Швеции Джон Лундвиг зажег зал соул-композицей "Too late to love". Спеть ее помог харизматичный женский мини-госпел-хор. Из участников полуфиналов, судя по всему, лишь аспирантка первого отборочного тура, представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке может составить серьезную конкуренцию этой пятерке. Ее шоу на пятиметровых шестах, показанное во вторник, вызывает лишь один возглас: "Вау!"

Четыре солистки, одно трио и платье Кончиты

Из представительниц прекрасной половины человечества только юные датчанка Леонора и выступающая за Мальту Микела Паче показали номера, действительно достойные финала. Гигантский стул, на котором Леонора на четырех языках (есть, например, одна строчка на немецком) поет непритязательную, почти детскую "Love is forever", останется в памяти у фанатов конкурса. А "Chameleon" Микелы в стиле R&B - приятное свидетельство того, что "Евровидение" - это не только евро-трэш.

К нему вполне можно отнести "Spirit in the sky" норвежского трио KEiiNo. Но это - особенность конкурса. В нем всегда есть место этнической музыке в современной обработке. Элементы песнопений саамов - народности, проживающей на севере Европы, в том числе и в России, - органично разбавили танцевальную поп-композицию и помогли норвежцам пройти квалификацию.

А вот выходу в финал албанки Йониды Маличи и представительницы Северной Македонии Тамары Тодевска может быть только одно объяснение - соседское голосование на конкурсе еще никто не отменял, а диаспора этих стран в Европе активнее, чем поклонники других исполнителей.

Но их песни могли разве что усыпить зрителей у экранов телевизоров в этот поздний час накануне рабочего дня. Спасибо Кончите - победительнице "Евровидения-2014", ставшей гостьей второго полуфинала. Ее новый образ - кожаная кепка и черное платье с длинным шлейфом - наверняка заставил зрителей хоть немного взбодриться.

Фавориты из "большой пятерки"

Особенность нынешнего конкурса: среди участников так называемой большой пятерки (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - они сразу попадают в финал) есть два исполнителя, имеющие все шансы занять самые высокие места на "Евровидении-2019". Это француз Билал Ассани и итальянец Алессандро Махмуд. Так что финал конкурса в субботу, 18 мая, обещает быть интересным.

Тем более что гостьей его станет Мадонна. Она споет в Тель-Авиве две песни. Но настоящие фанаты "Евровидения", пожалуй, с большим нетерпением ждут заявленного выступления бывших победителей и серебряных призеров. Они исполнят не свои конкурсные композиции, а песни коллег по "Евровидению".