"Разочарование, вне всякого сомнения, в моем сердце, но я рад за себя и за тех людей, которые меня поддержали и до сих пор поддерживают. "Евровидение" - это игра.
В один год удается, в другой - нет. Никогда не знаешь, что нужно для "Евровидения". Я рад, что выступил так, что самому мне не стыдно. <...> Все страны, которые вышли в финал, попали туда заслуженно", – сказал он.
Юрий также сказал, что пока не успел связаться с близкими и включит свой телефон, как только вернется в гостиничный номер.
В финал вышли следующие страны:
1. Северная Македония
2. Голландия
3. Албания
4. Швеция
5. Россия
6. Азербайджан
7. Дания
8. Норвегия
9. Швейцария
10. Мальта