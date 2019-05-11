Павильон Литвы удостоился "Золотого льва" на Венецианской биеннале

На 58-ой Венецианской биеннале современного искусства литовский павильон впервые получил основную награду - "Золотого льва", сообщает Министерство культуры Литвы.

Этой награды удостоилось новейшее произведение Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите - опера-перфоманс "Солнце и море (Марина)".

"Это большое признание современного искусства Литвы. Восхищение критиков и зрителей свидетельствует, что опера "Солнце и море" не оставляет равнодушными. Я благодарю деятелей искусства и организаторов, включившим сегодня имя литовской культуры в европейские и мировые дискуссии о культуре", – во время вручения награды сказал министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.



Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas Foto: Andrejus Vasilenka

В этом произведении деятели искусства поднимают темы изменений климата, телесности, экологии и потребительства. На лежащих на 35 тоннах песка и поющих на протяжении 8 часов отдыхающих зрители имеют возможность смотреть с балкона.

Необходимое для такой сценографии произведения пространство организаторы обнаружили в историческом арсенале Венеции, где ранее действовала судоверфь.

В опере участвуют более 20 исполнителей. Постановка оперы запланирована на каждую субботу до октября.

Обещают, что участниками произведения станут и сами посетители, их приглашают вместе с исполнителями провести время на пляже под искусственным солнцем. Это смогут сделать зарегистрировавшиеся заранее и имеющие с собой купальный костюм и полотенце. Они должны будут пробыть там не менее трёх часов и смогут читать принесённые с собой книги, перекусывать или подремать.

Литва в Венецианской биеннале участвует в 11-ый раз, с 1999 года. В этом году, кроме литовского, на выставке действуют ещё 89 национальных павильонов.

Биеннале организуется каждые два года и считается самой престижной с мире выставкой современного искусства. Она будет действовать до 24 ноября.