Вильнюсцы получили "порцию рэйва" от группы Little Big на 9 мая

"Little Big" koncertas Vilniuje

9 мая, в день, когда на Антакальнисском кладбище проводятся памятные мероприятия, приуроченные к празднуемому в России Дню Победы, в Вильнюсе произошло еще одно событие, собравшее большое количество как русскоязычной, так и литовской молодежи.

В столь любимом молодой публикой LOFTASе концерт давала российская группа Little Big, один из самых популярных рэйв-коллективов как в России, так и за рубежом.

Неизвестно, заложен ли был какой-то смысл в то, что концерт 9 мая был намечен на 9 часов вечера, но мероприятие в итоге началось с получасовым опозданием, как это обычно и бывает при подобных форматах. Впрочем поклонникам группы точно не приходилось скучать. Они начали собираться у входа в арт-завод уже с 20:00. Здесь и школьники, и студенты, и люди за 30. Изредка попадались и взрослые мужчины, но при более внимательном визуальном изучении становится понятно, что это скорее всего отцы, которые привели своих 11-13-летних детей на концерт любимой группы.

Кто-то выглядит ярко и вызывающе, кто-то одет в офисном стиле, видимо, отправившись с работы сразу на концерт, кто-то в костюме аниматоров. Но всех этих людей разных интересов и возрастов объединяло одно - все ждали рэйва и веселья в этот весенний вечер. Ближе к официальному началу мероприятия в зале стало достаточно душно и тесно, а толпа стала все чаще выкрикивать "Little Big, Little Big", ожидая скорейшего выхода на сцену своих "любимчиков".

DELFI пообщался с публикой перед началом концерта, спросив об ожиданиях от шоу, чем зрителям нравится Little Big, почему они решили сегодня прийти на концерт, и является ли 9 мая для них праздником или каким-то особым днем.

Кароль, 21 год. Вильнюс

От сегодняшнего концерта я жду рэйва. Little Big я слушаю 3 года. Мне нравятся многие их песни, не могу назвать какую-то одну самую любимую. 9 мая я не отмечаю.

Влад, 17 лет. Вильнюс

Жду рэйва от концерта. Little Big слушаю 3 года. Они мне нравятся тем, что делают музыку, которая не значит что-то для души, а делают просто, чтобы танцевать. Самая любимая песня у них для меня это Faradenza. Я считаю 9 мая праздником, но не таким, который нужно помпезно отмечать. В этот день скорее нужно почтить память, помянуть всех погибших.

Дарья, 27 лет. Вильнюс

Ожидаем от концерта веселья, задора, танцев и веселую музыку. Слушаем Little Big около 1,5 лет. Самая любимая песня у них - Dead Unicorn. Группа нравится своим задором и настроем, а также тем, что они затрагивают современные тренды. Они включают в свою музыку не только задорный бит. Они пытаются своими шоу завлечь не только публику России, но и других стран, что у них неплохо получается. И даже наверно за рубежом они популярнее, чем в России. Что касается 9 мая, то, к сожалению, в Литве с этим немного напряженно. Стараемся обычно сходить на Антакальнисское кладбище. Сегодня, к сожалению, у меня не получилось, так как я работала. Но в принципе мой школьный оркестр там всегда играет. То есть, как-то мы пытаемся этот день помянуть, но без фанатизма.

Были среди публики и те, кто не является особым поклонником группы, но пришли на концерт просто потому, что позвали друзья.

Михаил, 30 лет. Каунас

На самом деле никаких ожиданий совершенно, потому что я абсолютно не знаю песен этого исполнителя, хоть я его слышал и видел клипы, Поэтому нет никаких ожиданий. Но когда у тебя нет ожиданий, все бывает очень замечательно. Я пришел на концерт, потому что меня позвали друзья. Ну, 9 мая у меня в душе, поэтому почему бы не сходить на концерт. Я сам из Каунаса. Был бы в Вильнюсе, может и сходил бы на "Бессмертный полк".

Группа отыграла в Вильнюсе почти 1,5 часа, в течение которых зал LOFTASa ходил ходуном. Little Big исполнили Faradenza, Big Dick, With Russia from Love, Skibidi, Polyushko Polye, Russian Hooligans и другие свои известные хиты. Зал подпевал изо всех сил так, что многие молодые люди сорвали себе голос, в чем корреспондент DELFI убедился, пообщавшись с публикой по окончании концерта.

Соня, Эдвард, Арина (по 15 лет) и Гави, 18 лет

Нам очень понравилось (одновременно вчетвером). Мы второй раз на концерте Little Big, и это как в первый раз. Они ранее выступали уже здесь, только немного в другом составе.

Гедиминас, 16 лет

Это самый лучший концерт, который у меня был. Я периодически хожу на концерты и могу сравнивать. Обычно концерты проходят более спокойно, но этот… По крайней мере, IC3PEAK точно был более спокойным. Этот намного лучше.

Алиса, 15 лет

Концерт шикарный, разрыв жесткий, слэм устроили. В общем, просто бомба. Наши ожидания от концерта полностью оправдались. Я, девушка, но я все равно слэмилась в кругу и это офигенно.

Доминик, 16 лет

Мне концерт понравился. Я получил то, что ожидал. Моя любимая песня Rave on сегодня прозвучала.

Сергей, 22 года

Вообще я пришел на концерт, потому что наверно больше смотрю "клипак" и просто хотел посмотреть на Ильича и его команду. Но сам концерт, судя по публике, классный - им нравится. Я еще устал после работы. А так тоже, наверно, пошел бы в эпицентр тусоваться.