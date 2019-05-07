Телеканал HBO начал показ снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль"

На телеканале HBO прошла премьера первой части пятисерийного фильма о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции.

"Американцы сняли нам отличный фильм-катастрофу. В первой серии излагаются события непосредственно самого взрыва и начала пожара на ЧАЭС с документальной точностью. В фильме даже использованы аудио и видео первого звонка диспетчера, в которомговорится о пожаре на четвёртом блоке. В этот момент - дрожь по телу", – написал в Facebook белорусский журналист и общественный деятель Франак Вечорка.

Главными героями мини-сериала от HBO и Sky являются ведущий советский физик-ядерщик Валерий Легасов (его играет номинант на премию Emmy Джаред Харрис), заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и физик-ядерщик Ульяна Хомюк (номинант на премию "Оскар" Эмили Уотсон).

Trailer

Валерий Легасов как член команды реагирования одним из первых осознал масштабы произошедшей беспрецедентной катастрофы. Бориса Щербину в первые часы после аварии Кремль назначает руководить правительственной комиссией по Чернобылю. Ульяна Хомюк решает раскрыть тайну того, что привело к чернобыльской катастрофе, сообщает HBO.

"Этот фильм не только о радиации и взрыве на ЧАЭС, это лента о коммунизме и лжи на государственном уровне. Никто никому не верит: инженер не верит дежурному, оператор не верит управляющему, учёные не верят чиновникам. Признать катастрофу - значит подписать себе приговор. Поэтому частники секретного совещания во имя Ленина запрещают эвакуацию и решают закрытьт выезд из города, чтобы "не допустить распространения дезинформации". Так происходят катастрофы в государстве, построенном на лжи", – отмечает Франак Вечорка.

Чернобыль был снят на съемочной площадке в Литве и Украине. Советские постройки в вильнюсском районе Фабийонишкес стали отличным фоном, который дополнили декорациями того времени. Кинобюро Литвы сообщало, что пятичасовой мини-сериал HBO - это второй похожий проект, который осуществляется в Литве, его сравнивают с британским сериалом BBC "Война и мир". Во время съемок "Войны и мира" в Литве истратили больше 7 млн. евро.

Самая крупная в истории человечества техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года в 1.23 на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Несмотря на то, что станция расположена в Украине, более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате аварии, осело на территории Беларуси, пишет "БелаПАН".

В результате аварии на территории радиоактивного загрязнения оказалось 3.678 населенных пунктов, в которых проживало 2,2 млн человек. 479 населенных пунктов прекратили свое существование. С пострадавших территорий было отселено 137,7 тыс. человек. Из них 75% — жители Гомельской области. Одновременно с организованной эвакуацией самостоятельно покинули территорию радиоактивного загрязнения около 200 тыс. человек.