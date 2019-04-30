Солистка из Литвы Асмик Григорян получила оперный "Оскар"

Признание оперной солистки Асмик Григорян Солисткой года в International Opera Awards приравнивается к премии "Оскар", говорит режиссёр Даля Ибельхауптайте, художественный руководитель Vilnius city opera.

"Сразу после награждения я получила сообщение от А.Григорян, в котором она поблагодарила за путешествие, которое мы прошли и продолжаем вместе", - добавила она.

Титул Лучшей солистки оперы А.Григорян был присвоен за роль Саломеи в опере Ромео Кастеллуччи, исполненную в прошлом году на Зальцбургском фестивале.

"Это та постановка, в которой режиссёр прямо выстрелила А.Григорян на мировую арену в качестве солистки А класса. Как New York Times, так и другие издания писали, что А.Григорян взошла на мировой Олимп сопрано именно с этой ролью", - сказала Д.Ибельхауптайте.

В 2016 году А.Григорян в этой награде была признана лучшей в категории молодых солистов. По словам Ибельхауптайте, это единственный такой случай.

"Сейчас она исторически единственная, которая за все эти десятилетия получила обе награды, как молодого солиста, так и нынешний главный приз", - сказала режиссёр.

Награду в категории молодых солистов получила и оперная солистка меццо-сопрано Юстина Грингите. По словам Ибельхауптайте, больше литовских исполнителей не было номинировано на эти награды.

В этом году более 100 исполнителей были номинированы на более чем 20 номинаций. Лучшие были отобраны группой экспертов.