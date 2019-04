"Клитор - такая же часть тела". Исследовательница Эмили Нагоски о женской сексуальности

В мае в Москву с лекциями приезжает американская секс-просветительница и автор книги "Как хочет женщина" Эмили Нагоски. Она специализируется на изучении женской сексуальности: на фестивале "Без цензуры" Нагоски расскажет, что нового ученые узнали об этой сфере за последние десять лет и как применять научные открытия на практике.

Корреспондент Би-би-си поговорила с Эмили Нагоски о том, стоит ли осуждать секс по расписанию, как носки помогают достичь оргазма и в каком возрасте девочкам стоит узнать слово "клитор".

18+

Об изучении женской сексуальности

Первыми исследованиями секса занимались преимущественно мужчины. И по мере того, как они открывали все новые и новые отличия женской сексуальности от мужской, они по умолчанию предполагали, что это просто с женщинами что-то не так. Женская сексуальность до сих пор порой не воспринимается как что-то ценное. Например, существуют таблетки для потенции для мужчин, но нет ничего с доказанной эффективностью для помощи женщинам в схожих ситуациях. И никому до этого нет дела.

Однако начиная с конца 1970-х, женщины также стали заниматься исследованиями и все чаще и чаще подвергали сомнению прежние выводы. По сути, они говорили: "Ку-ку, женщина - это не диагноз". И это изменило научную методологию.

Однако перемены в научном знании по каким-то причинам не попали в мейнстримный разговор о том, как устроена женская сексуальность. Поэтому задача моей книги "Как хочет женщина" была такой: собрать все открытия в сфере женской сексуальности и сделать их доступными для обычных людей.

О том, как возникает желание

Самые важные открытия последних лет касались механизмов сексуального желания. Много лет нам говорили, что желание возникает само по себе словно из ниоткуда, спонтанно.

Но выясняется, что такой тип спонтанного желания не единственный нормальный и здоровый вариант возбуждения. Желание может возникать не только как предвкушение удовольствия, но и в качестве реакции на удовольствие.

В длительных отношениях очень часто бывает ситуация секса по расписанию: условно, суббота, 15.00, я, ты и красное нижнее белье. И вот наступает три часа дня субботы, и, возможно, вначале у вас голова забита другими вещами, вы постоянно отвлекаетесь и чувствуете усталость. Но вот вы оказываетесь в постели с партнером, и ваше тело вспоминает: "О, я же это люблю, мне нравится этот человек".

То есть желание возникает как реакция на удовольствие, и это тоже абсолютно нормальный, здоровый механизм. Такой тип возбуждения характерен для пар, находящихся в сексуальных отношениях много лет.

Меня веселит, что секс по расписанию пользуется репутацией "скучного" и "неромантического". Во-первых, вспомните о свиданиях! Когда вы с кем-либо встречаетесь, свидания это и есть секс, который вы планируете и которого ждете.

Во-вторых, идея, что кто-то откладывает все свои дела и бронирует время лишь для меня, чтобы не мешали ни дети, ни работа, жертвует сериалами и тусовками с друзьями только и исключительно чтобы побыть со мной, кажется мне крайне романтичной и возбуждающей. Я достаточно важна для человека, чтобы он или она выделял время только для нас. Что может быть привлекательнее?

О возбуждении и торможении

Система нашего мозга, контролирующая сексуальное желание - это механизм двойного контроля. Есть активация возбуждения, по сути, педаль газа. Она реагирует на любую релевантную стимуляцию: на все, что вы видите, слышите, чувствуете, пробуете на вкус, до чего дотрагиваетесь или представляете в своей голове, - и посылает сигнал включения. Иначе говоря, заводит.

Эта система включена на малых мощностях практически постоянно, даже сейчас - ведь мы с вами обсуждаем секс - она посылает легкие сигналы. Одновременно, к счастью, у нас есть система торможения, отмечающая все резонные причины не возбуждаться прямо сейчас. Она опять же реагирует на любые сигналы: все, что вы видите, ощущаете, считаете, воспринимаете как потенциальную угрозу, - и давит на тормоз.

Сексуальное желание - это процесс, в котором на равных участвуют оба этих механизма: чтобы оно возникло, требуется увеличить возбуждающие сигналы и устранить все, что жмет на тормоз.

Когда люди испытывают трудности с возбуждением или достижением оргазма, это довольно редко происходит из-за недостаточно сильной стимуляции педали газа. Нет, это практически всегда происходит потому, что остается слишком много мешающих факторов.

На тормоз может давить куча вещей: очень часто это стресс, проблемы в отношениях, мысли о домашних делах или, например, переживания по поводу того, правильно ли ты занимаешься сексом.

Расскажу вам об одном любопытном эксперименте. Для изучения работы мозга во время секса исследователям требовалось, чтобы добровольцы мастурбировали до достижения оргазма в аппарате МРТ. Если вы когда-нибудь делали МРТ, вы знаете, что внутри аппарата не самая сексуальная обстановка на свете - например, там очень шумно и холодно.

Так вот, исследователи в Нидерландах выяснили, что если участники эксперимента надевали носки, их шансы достичь оргазма увеличивались вдвое, даже в такой максимально несексуальной обстановке. Просто-напросто благодаря тому факту, что до этого у них мерзли ноги, а когда они надели носки, отвлекающих ощущений стало меньше, они почувствовали себя более комфортно. Это в достаточной мере ослабило давление на тормоз, чтобы они смогли достичь оргазма.

Поэтому составьте список вещей, которые пробуждают ваше желание, и список вещей, которые его тормозят. Потом посмотрите, какие вещи из тех, что тормозят, вы способны контролировать, что из них в вашей власти изменить? Иногда это что-то совсем элементарное, такое как замерзшие ноги. Если бесят крошки в постели, смените белье. Если вы нервничаете, что кто-то помешает, заприте дверь. Отправьте детей на прогулку. Решения могут быть очень простыми.

О том, почему американцы все меньше занимаются сексом

Примерно сто лет назад в США был проведен масштабный опрос ста тысяч женщин, обратившихся за гинекологической помощью. Их спрашивали о частоте половых контактов, и если судить по их словам, женщины сто лет назад занимались сексом намного чаще, чем в современном мире.

Объясняется это, на мой взгляд, тем, что сейчас у женщин гораздо чаще есть возможность сказать "нет". Так что я не думаю, что это печальная статистика. Это статистика, отражающая переходный период в обществе, когда женщины постепенно становятся все более и более независимыми и сами решают, что, когда и сколько раз им делать.

Нет непременной взаимосвязи между частотой секса и качеством отношений: что именно считать идеальным количеством секса в каждом конкретном случае, варьируется от пары к паре.

О том, как говорить о сексе

Язык - это самое сложное в лекциях о сексуальности. Как только речь заходит о сексе, собеседник обычно начинает смущаться и у него на лице появляется легкая паника. Я выяснила опытным путем, что лучше всего работает сочетание мягкого юмора и метафор, тогда люди расслабляются и воспринимают информацию без неловкости.

Я регулярно использую отвлеченные метафоры, потому что как только у нас появляется возможность задуматься над идеей вне жесткой привязки к сексу, мы способны размышлять рационально и без излишнего напряжения. И когда вы потом переносите выводы в сферу сексуальности, их гораздо проще воспринять.

Но придумывать метафоры и безобидные шутки, которые не вызовут ни у кого реакции, особенно, например, когда речь идет о травмах, трудно. Я занимаюсь этим на протяжении всей своей карьеры и до сих пор вкладываю в это много сил.

О том, что физиология и внутренние ощущения - разные вещи

Например, одна глава моей книги посвящена нонконкордантности - этот термин означает несовпадение между физиологической реакцией и ощущениями человека.

Я обычно пользуюсь такой метафорой: если я случайно откусила яблоко с гнильцой и червяком внутри, никто мне не говорит: "Смотри, но у тебя же было слюноотделение, значит ты просто боишься признаться, что тебе на самом деле понравилось это яблоко".

При этом, если мне не повезет столкнуться с нежеланным, неприятным и насильственным сексом и у меня случится какой-либо физиологический отклик, люди могут сказать: "Да ты просто не хочешь признаться, что ты этого хотела и что на самом деле тебе понравилось".

Мы прекрасно способны понять, что это не так, когда речь идет о еде. И в разговорах о сексе также надо помнить, что если есть противоречие между тем, как человек описывает свои внутренние ощущения, и физиологической реакцией, важна не физиология, а восприятие человеком происходящего.

Помните первую сцену порки в книге "50 оттенков серого"? Анастейше происходящее не нравится, - там нет ни слова, что она получает удовольствие, - она ничего не хочет и соглашается лишь потому, что ей кажется, она должна сказать "да". При этом у ее тела это вызывает отклик, и Кристиан Грей дотрагивается пальцами до ее влагалища и говорит: "Посмотри, насколько твоему телу это нравится, ты же вся течешь!"

Хотя на самом деле ее физиологическая реакция означает лишь то, что происходит нечто сексуально релевантное. Безусловно, прикосновения вашего сексуального и романтического партнера к вашим ягодицам служат стимуляцией. Но генитальный ответ означает лишь то, что был какой-то сексуальный стимул, а не говорит о том, что она этого хотела или что ей понравилось.

Хуже всего, на мой взгляд, что позже, описывая свой опыт, Анастейша говорит, что чувствовала себя униженной, грязной и использованной, и тем не менее, так как ее тело отреагировало и Грей ей об этом сообщил, значит, на самом деле ей все понравилось. Она верит этому вопреки собственным ощущениям.

Это результат того, что девочек с детства приучают: другим людям виднее, что происходит с твоим телом. В них не воспитывают умение прислушиваться к себе и к тому, что тело на самом деле пытается сказать.

Были и другие исследования несовпадения между физиологическими реакциями и оценкой человеком происходящего. Приведу пример, который не вошел в книгу. Изучался феномен мурашек: когда вы, например, слушаете проникновенную музыку и у вас бежит холодок по спине. Физиологически это сокращение мышц кожи, которое словно приподнимает волосы.

Во время эксперимента людям ставили песню Селин Дион "My heart will go on". Выяснилось, что нет никакой четкой связи между утверждением человека, что у него мурашки по спине побежали, и реальной физиологической реакцией.

При этом, если я Селин Дион, меня совершенно не волнует, что там делают волосяные фолликулы, а что меня волнует - так это чтобы люди выходили после концерта со словами: "Это было так классно, что у меня аж мурашки бегали по спине!" Так что еще раз: важна не физиология, а человеческое восприятие.

Я хочу подчеркнуть, что в обоих примерах речь шла об удовольствии. Нравился ли человеку концерт? Вкусное ли было яблоко? Если тебе что-либо не нравится, у тебя есть стопроцентные основания этим не заниматься.

О секс-просвещении

Нужно ли в стране сексуальное образование или нет, зависит от того, какие цели вы перед собой ставите. Если вы хотите снижать число нежелательных беременностей и инфекций, передающихся половым путем, то доступное сексуальное образование - точно лучшее решение. Но если вам важнее подчеркнуть моральный месседж, сделать акцент на том, как людям, на ваш взгляд, положено себя вести, например, что сексом нужно заниматься только после свадьбы, в таком случае вы можете пропагандировать идею воздержания.

При этом, к сожалению, практика показывает, что студенты, которым рассказывают лишь о семейных ценностях и воздержании до брака, чаще сталкиваются с нежелательной беременностью и половыми инфекциями, а уровень добрачного секса никак не снижается.

Любопытно, что сейчас в Америке самая продуманная и обстоятельная программа сексуального образования была создана верующими людьми. Религиозное течение унитарианских универсалистов запустило программу OWL (Our Whole Lives). Она совершенно замечательная.

Курс начинается в детстве, и по мере взросления ребенка ему рассказывают подходящие для его возраста и основанные на научных данных факты о сексе и сексуальности, контрацепции, гендере, принципах согласия, удовольствии и разных сексуальных ориентациях. Так, чтобы никого не исключить и чтобы каждый человек смог получить нужную именно ему информацию, чтобы чувствовать себя хозяином собственной сексуальности.

О родителях

Кроме того, очень многое могут сделать родители. В прекрасной книжке "Girls and sex" Пегги Оренштейн вспоминает, что ее мать всегда очень открыто говорила с ней о сексе, даже когда Пегги была маленькой. В свое время она страшно стеснялась и кричала: "Фу, мам, хватит", но потом поняла, что стратегия ее мамы - говорить о сексе открыто, как об обычной части жизни, даже когда подростки сопротивляются и закатывают глаза, - была замечательной.

Одна из слушательниц моих курсов, психотерапевт по профессии, рассказала мне отличную историю. Как-то раз ее двухлетняя дочь прыгала на фитнес-мяче и в какой-то момент сказала: "Ой, мама, это так приятно!" И психотерапевт ответила: "Конечно, милая, это же твой клитор". "О, клитор - моя любимая часть тела", - воскликнула девочка. Таким образом, она узнала действительно ценную информацию: как называется ее часть тела, что ее тело принадлежит ей и что она имеет право получать удовольствие, благодаря своему телу.

Противоположный пример я услышала от читательницы моей книги "Как хочет женщина". Как-то раз она наблюдала, как ее взрослый брат меняет подгузник своей дочери. Когда ребенок был вымыт и ждал нового подгузника, она дотронулась до ее гениталий, и отец сказал: "Ни-ни, не трогай". Что запомнит эта маленькая девочка?

Конечно, она не запомнит этот эпизод, так как она еще совсем маленькая, но если такие ситуации будут повторяться на протяжении ее взросления, в конце концов в ней появится подсознательное ощущение (истоки которого она не будет понимать), что эта часть тела - что-то стыдное, отвратительное и запретное для нее.

Вы думаете, найдутся родители, которые сочтут, что ребенку в два года еще рано знать слово "клитор"? Так в этом-то и дело! Клитор - это такая же часть тела, как локти или ноздри. Почему она не должна знать, как он называется?

Это точно такая же часть ее тела, и у нее есть право решать, как и когда до нее дотрагиваться. Если же ее учат, что даже ей самой нельзя трогать эту часть тела, как, скажите на милость, она потом сможет обсуждать с другими людьми, хочется ли ей, чтобы ее трогали или нет?

Девочки с самого раннего возраста, к сожалению, могут стать жертвами сексуального абьюза, поэтому тем важнее рассказывать им про их тело и учить определять, что приятно, а что нет. Когда бабушка говорит: "Иди сюда, золотце, я тебя поцелую", а ребенок отвечает: "Не хочу", очень часто бабушка говорит: "Все равно поцелую". И чему это учит девочек? Что ее "нет" ничего не значит, что у нее нет способа отстоять свои границы.

На самом деле, если ребенок говорит "нет", бабушке стоит сказать: "Хорошо, поцелую как-нибудь в другой раз, если захочешь". Это и есть настоящее проявление заботы и способ научить девочку, что ее желание играет роль, и что она сама решает, кто, как и когда может до нее дотрагиваться.

Об идеальном сексе

Массовая культура сейчас часто транслирует женщинам образ полноценной сексуальной жизни, в которой много секса, обязательный оргазм каждый раз, оргазм от пенетрации, - но все это совершенно неверно. Практически никто не занимается сексом каждый день - у нас слишком много других дел. Для множества женщин достижение оргазма требует усилий, и они могут заниматься сексом с большим удовольствием даже без него.

Да, есть женщины, которые действительно хотят достигать оргазма каждый раз, и они имеют на это полное право. Для других это оказывается избыточным давлением, и они предпочли бы обойтись без лишних ожиданий.

Оптимальные варианты для каждой конкретной женщины различаются настолько, что расхожие стереотипы в СМИ не имеют никакого отношения к реальности каждой из нас.

В английском языке есть выражение "pleasure is the measure": удовольствие - мерило всех вещей. И как раз удовольствие - это единственный работающий критерий, а не как часто, где и с кем вы занимаетесь сексом, и сколько раз достигли оргазма в процессе. Главное - насколько вас самих устраивает ваш секс. Если вас он устраивает, значит, все в порядке.

Парадоксальным образом, если вы сравниваете свою сексуальную жизнь с какими-то внешними стандартами и переживаете, что вы до них не дотягиваете, - это стопроцентный способ испортить себе удовольствие. А принятие своей сексуальности в ее реальном виде как раз позволяет получать удовольствие.

Меня постоянно просят посоветовать три простых способа улучшить сексуальную жизнь. Рассказываю. Во-первых, обращайте внимание на партнера - это отличный источник стимуляции, к которому у вас есть доступ.

Во-вторых, не надо зацикливаться на оргазме, перестаньте считать его главной целью. Цель - это удовольствие. И наконец, получайте удовольствие от того секса, которым вы занимаетесь. Нет никаких внешних стандартов, никаких критериев или показателей, которых вы должны достигнуть. Просто получайте удовольствие от того, что вы делаете.