Репертуар Русского драматического театра Литвы на май

Русский драматический театр Литвы представляет репертуар на февраль.

2 мая, четверг, 18:30 ч. Миндаугас Валюкас «Мел». Реж. Георгий Сурков. Школьная драма; спектакль в одном действии на русском языке. Продолжительность 2 ч. Среда A–Z.

3 мая, пятница, 18:30 ч. «Идиот». Вариация по романам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Бесы». Реж. Aгнюс Янкявичюс. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 3 ч.

4 мая, суббота, 12:00 ч. и 15:00 ч. Антон Чехов «Каштанка». Реж. Марина Чаплина. Cпектакль в одном действии для всей семьи на русском языке. Продолжительность 1 ч. 10 мин.

8 мая, среда, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

9 мая, четверг, 18:30 ч. Марюс Ивашкявичюс «Русский роман». Реж. Оскарас Коршуновас. Драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами ; 16+ . Продолжительность 3 ч. 35 мин.

11 мая, суббота, 18:30 ч. Александр Пушкин «Евгений Онегин». По роману в стихах; в двух частях. Реж. Йонас Вайткус. На русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 40 мин.

12 мая, воскресенье, 12:00 ч. Премьера! «Кролик Эдвард» по книге Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда». Реж. Юлиана Лайкова. Спектакль для детей с 5 лет и всей семьи на русском языке, с литовскими титрами.

17 мая, пятница, 18:30 ч. Франсис Вебер «Ужин дураков». Реж. Михаил Полищук. Комедия положений в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

18 мая, суббота, 18:30 ч. Джон Мисто «Мадам Рубинштейн». Реж. Раймундас Банионис. Комическая драма в двух частях на русском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

22 мая, среда, 18:30 ч. Вольфганг Амадей Моцарт «Дон Жуан». Реж. Йонас Вайткус. Опера в двух частях на итальянском языке, с литовскими титрами. Продолжительность 2 ч.

Билеты продаются в кассе театра и на сайте агентства “Tiketa” www.tiketa.lt

Театр оставляет за собой право менять и отменять спектакли.

Новейшая информация о спектаклях РДТЛ – на сайте театра http://www.rusudrama.lt

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